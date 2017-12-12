Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Aralık Şans Topu sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Şans Topu çekilişinden doğru rakamı bulup zengin olmak isteyen talihliler, bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. 13 Aralık 2017 akşamı gerçekleştirilecek Şans Topu çekiliş sonuçları belli olur olmaz bu haberden çekiliş sonuçlarını, çıkan numaraları ve hangi ile çıktığını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte 13 Aralık 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

ŞANS TOPU 13 ARALIK SONUÇLARI

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda haberimiz içerisindeki link üzerinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA (6ARALIK) SONUÇLARI

Şans Topu 8 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta; İstanbul Bahçelievler ve İzmir Çiğli’den 5+1 bilen 2 kişi, 379.275,65 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 22 kişi 3.448,35 TL, 4+1 bilen 194 kişi 391,20 TL, 4 bilen 2.993 kişi 33,80 TL, 3+1 bilen 6.030 kişi 21,40 TL, 3 bilen 89.287 kişi 3,95 TL, 2+1 bilen 54.279 kişi 6,60 TL, 1+1 bilen 175.861 kişi ise 3,85 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Millli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak eden vatandaşlar için bu haftaki Şans Topu sonuçları çekiliş saati başladıktan sonra en geç 1 saat içerisinde açıklanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta yapılan 859. hafta çekilişinde büyük ikramiye olan 1 milyon 520 bin 939 lira 94 kuruş haftaya devretmişti. Kazandıran numaralar 03 - 06 - 07 - 13 - 27 + 03 olarak belirlenirken, 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi.