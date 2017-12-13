Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek! Elektrikler neden kesildi! İstanbul'da elektrikler neden yok? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. İstanbul'da BEDAŞ tarafından uygulanan planlı programda bazı ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki elektrikler neden kesildi, elektrikler ne zaman gelecek, İstanbul'da neden elektrik yok! gibi bu tarz konulara buradan ulaşabilirsiniz. İstabul'da Kartaltepe mahallesi, Tahtakale mahallesi, Akşemseddin mahallesi, İzzettin mahallesi, Barbaros mahallesi, Yeşilkent mahallesi, Yolçatı mahallesi, Balat mahallesi, Terazidere mahallesi, Malkoçoğlu mahallesi, Sakarya mahallesi, Gayrettepe mahallesi, Aşık Veysel mahallesi ve Yıldırım mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını haberimizden detaylı öğrenebilirsiniz. Peki Kartaltepe mahallesi, Tahtakale mahallesi, Akşemseddin mahallesi, İzzettin mahallesi, Barbaros mahallesi, Yeşilkent mahallesi, Yolçatı mahallesi, Balat mahallesi, Terazidere mahallesi, Malkoçoğlu mahallesi, Sakarya mahallesi, Gayrettepe mahallesi, Aşık Veysel mahallesi ve Yıldırım mahallesinde neden elektrikler kesildi? İşte detalyar...

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: AŞIK VEYSEL MAHALLESİ

- AŞIK VEYSEL Mh., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., TALATPAŞA Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., ÇORUH Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: YILDIRIM MAHALLESİ

- YILDIRIM Mh., ACI ÇEŞME Sk., GENÇ OSMAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: GAYRETTEPE MAHALLESİ - GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: AŞIK VEYSEL MAHALLESİ - AŞIK VEYSEL Mh., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., VEDAT ALTUN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: GAYRETTEPE MAHALLESİ

- GAYRETTEPE Mh., FAHRİ GİZDEN Sk., GÖNENOĞLU Sk., SÜLEYMANBEY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: GAYRETTEPE MAHALLESİ

- GAYRETTEPE Mh., AYAZMADERESİ Cd., BEYAZDUT Sk., FAHRİ GİZDEN Sk., GÖKTÜRK Sk., GÖNENOĞLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: SAKARYA MAHALLESİ - SAKARYA Mh., MİRAÇ Sk., HÜLYA Sk., HÜRRİYET Sk., TÜRBE Cd., 1.FIRIN Sk., BARAKA Sk., SİLAHTARAĞA Mh., KARADENİZ Cd., SİLAHTARAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: MALKOÇOĞLU MAHALLESİ - MALKOÇOĞLU Mh., 305/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: TERAZİDERE MAHALLESİ - TERAZİDERE Mh., SEMA Sk., SİNAN Sk., HAKAN Sk., GÜNEŞ Cd., RÜYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: BALAT MAHALLESİ - BALAT Mh., MİSMARCI Sk., CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., MİSMARCI YOKUŞU Sk., MESNEVİHANE Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., İNCEBEL Sk., MİSMARCI YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: YOLÇATI MAHALLESİ

- YOLÇATI Mh., MONDROS Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: YEŞİLKENT MAHALLESİ - YEŞİLKENT Mh., G-530 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: YEŞİLKENT MAHALLESİ - YEŞİLKENT Mh., G-74 Sk., G-71 Sk., G-587 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ

- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 2294. Sk., 2297. Sk., 2316. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: İZZETTİN MAHALLESİ - İZZETTİN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİ KESİNTİSİ: AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ