Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A2 TV ve A Spor ekranlarından Türkiye Kupası maçları canlı olarak yayınlanıyor. Türkiye Kupası maçlarını internetten canlı olarak takip etmek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir. Türkiye Kupası'nda beşinci tur rövanş maçlarında artık sona gelindi. Bugün saat 13:30'da deplasmanda 3-2'nin rövanşında Eyüpspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Eyüp Kayseri maçı A Spor ekranlarından yayınlanıyor. 14:00'te ise İstanbulspor, 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından Karabükspor'u konuk ediyor. İstanbul - Karabük maçı 14:00'ten itibaren A2 TV ekranlarından canlı olarak aktarılıyor. Saat 16:00'da ise Atiker Konyaspor, deplasmanda 3-0 galip geldiği Batman Petrolspor ile bu kez Konya'da mücadele ediyor. Türkiye Kupası beşinci tur rövanş maçında ise günün ve turun son maçı Medipol Başakşehir, 3-1'in rövanşında Kahramanmaraş ile saat 20:00'de İstanbul'da karşı karşıya geliyor... Tüm bu Türkiye Kupası maçları A2 TV ve A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İşte A2 TV ve A Spor linki...

A SPOR CANLI İZLE LİNKİ

A2 TV CANLI İZLE LİNKİ

14 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maçları

13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler) (2-3)

14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı) (1-2)

16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye) (3-0)

20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (3-1)

“Normal takımdan büyük takıma geçiş adımlarını atıyoruz”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Normal takımdan büyük takıma geçiş adımlarını atıyoruz” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçını değerlendirdi. Sumudica, “Eve gittiğimde tekrardan maçı izledim. Gerçekten büyük bir mücadele gösterdiğimizi anladım. Buraya geldim ve 1 gün sonra oyuncularımı gördüm. Hepsi mutlu ve alınan sonuçtan memnun. Rakiplerine karşı 10 kişi oynadılar” dedi.

Kayserispor’un normal takımdan büyük takıma geçiş adımlarını attığını kaydeden Sumudica, “Hakemlere laf söyleyerek onları karşıma almaya ve onlarla çatışmaya girmeyi istemem. Çünkü bu bana hiçbir şey kazandırmaz. Takımımız günden güne normal bir takımdan büyük takıma geçiş adımlarını atıyor. Oynadığımız futbol ile bunu bütün Türkiye görüyor. Arkadaşlarım beni arayarak taktik ve takımın oynadığı futbol hakkında sorular soruyor. Biz burada sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Futbolcularımda bunu hissetmeye başladı. Sadece karşı takıma karşı değil, mücadele ederken birazda hakeme karşı mücadele etmeleri gerektiğini öğrendiler” ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Eyüpspor’u ilk maçta 3-2 mağlup etmişti

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

31. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Boldrin’in vuruşunda meşin yuvarlak Mahmut’ta kaldı.

39. dakikada Espinoza’nın ara pasında topu alan Mendes’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

41. dakikada Stojiljkovic’in pasında ceza sahası içinde Mendes, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada gelişen Eyüpspor atağında topla buluşan Atakan Arslan’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

53. dakikada gelişen Eyüpspor atağında topla buluşan Mehmet Tosun’un vuruşunda top Lung’un temasının ardından direğe çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Bilal Gülden’in ara pasında Mehmet Tosun düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada ceza sahası içinde Deniz Türüç’ün şutunda top defansın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

77. dakikada topla buluşan Mendes’in vuruşunda top direkten geri döndü.

79. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendes’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

87. dakikada Mehmet Tosun’un ara pasında savunmanın arkasına sarkan Atakan Arslan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Mazlum xx

Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Kucher x (Varela dk. 67 xx), Levent Gülen x, Espinoza xx, Güray Vural xx, Meleg xx (Sapunaru dk. 45 xx), Boldrin xx, Mendes xxx (Erdal Öztürk dk. 82 ?), Deniz Türüç xx, Stojiljkovic xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Atila Turan, Berkant Kök, Şamil Çinaz, Badji

Teknik Direktörü: Marius Sumudica

Eyüpspor: Mahmut Demrigan xx, Gencay Erten xx (Serkan Baloğlu dk. 86 ?), Atakan Arslan xxx, Mehmet Tosun xxx, Bilal Gülden x, Ahmet Devret xx, Dede Çelik xx, İsmail Ayaz x (Erkan Yetişmiş dk. 82 ?), Emrah Meteoğlu x (Kubilay Akyüz dk. 67 x), Yüksel Kayalap xx, Naci Bayraktaroğlu xx

Yedekler: Burak Kapan, Vahit Yaşar, Murat Akçay, Berkan Turan

Teknik Direktör: Ekrem Al

Goller: Mendes (dk. 42 ve 79), Deniz Türüç (dk. 66 pen.) (Kayserispor), Mehmet Tosun (dk. 61), Atakan Arslan (dk. 87) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Mendes (Kayserispor), Dede Çelik (Eyüpspor)

SUMUDICA’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Oynadığımız en kötü futbol” dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Eyüpspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın oynadıkları en kötü futbol olduğunu söyleyerek, “3-2’lik bir galibiyet var ama geldiğim günden beri oynadığımız en kötü futbol. Bugün fazla süre almayan arkadaşlarıma şans vermek istedim ama hiçbir şey göstermediler. 2. Lig’den bir takıma karşı böyle oynuyorsanız, alarma geçme durumu gelmiş demektir, takımdan yarısını dinlendirdim. Pazartesi günü zor bir maç bizi bekliyor. Benim mutlu olduğum bir konu var sadece. Bugüne kadar 2 maç kaybettik. İyi bir takımız, iyi oynuyoruz ama seviye olarak düşük bir ligdeki takıma karşı konsantremizi kaybediyoruz. Ekibimle konuşacağım. Kazandığım zaman sizlerin önüne gelip takım hakkında hep iyi konuşuyorum ama dürüst ve doğru olmak gerekirse bugün yüzde 100 konsantre olamadık. Benim için her maç bir hedef. Her zaman kazanmak istiyorum. Bugün de kazandık ama sıkıntı çekerek kazandık” ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor evinde kazandı



Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 15. haftası kapanış maçında Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti.

12. dakikada Mehdi ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

17. dakikada ceza alanı içinde kaleci Çağlar’ın müdahalesiyle Mehdi yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Skubic kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Bliznichenko’nun doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top kalenin üstünden auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazından kaleyi gören Mehdi’nin sert şutunda top kaleci Çağlar’da kaldı.

60. dakikada sol kanattan gönderilen topla ceza sahası penaltı noktasında buluşan Yatabare kaleci Serkan’la karşı karşıya kaldı. Yatabare’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

62. dakikada rakiplerini geçen Vedat Bora’nın ceza yayından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Çağlar’da kaldı.

73. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip takım savunmasını çalımlarıyla aşarak ceza sahasına sol çaprazdan giren Mehdi’nin pasında topla buluşan Milosevic kaleci ile karşı karşıya kaldığı müsait pozisyonda topu dışarı attı.

79. dakikada sağ kanattan gönderilen topla buluşan Yatabare’nin ceza sahası içindeki şutunda top kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.

82. dakikada gönderilen Evouna’nın ceza sahası çizgisinde kaleciyi geçerek verdiği pasla buluşan Musa Araz meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

90. dakikada korner çizgisi yakınlarından Skubic’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Mehdi dönerek pasını Milosevi’e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Milosevic topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ömer Ali x (Kadir Kaan dk. 29 x), Filipovic xx, Skubic xx, Ali Çamdalı xx, Moke xx, Musa Araz xx (Manyama dk. 88 ?), Mehdi xx, Vedat Bora xx (Evouna dk. 67 x), Milosevic xxx

Yedekler: Abdulaziz, Patrik, Ali Turan, Manyama, Savaş, İsmail Güven, Eze

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Papp x, Gaman x, Barış x, Kerim x (Ibanez dk. 46 x), Ceyhun x, Tanase x, Poko x, Grozav x (Seleznov dk. 69 x), Bliznichenko x (Torje dk. 46 x), Yatabare xx

Yedekler: Ahmet, Tayyip, Osman, Hamidou Traore, Skulason, İlhan, Hakan Aslantaş

Teknik Direktör: Tony Popovic

Goller: Skubic (dk. 18 pen.), Milosevic (dk. 90) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Tanase, Grozav, Barış, Papp, (Kardemir Karabükspor), Filipovic, Serkan, Mehdi (Atiker Konyaspor)

İstanbulspor 3 puanı tek golle aldı



İstanbulspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Gudido Koçer’in sol kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada sol kanatta topla buluşan Guido’nun içeri çevirdiği topa Poepon’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60. dakikada Ali Dere’nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

62. dakikada sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sefa’nın kafa vuruşunda top kale üzerinden dışarı gitti.

67. dakikada Cajic’in ceza sahası içi sağ tarafından vurduğu topta kaleci Gökhan’dan dönen meşin yuvarlağı Ali ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada orta sahada Guido Kocer’in Zeki’ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Guido’ya kırmızı kart gösterdi.

84. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkte Akabueze’nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Deniz Turgut xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki Çelik xx, Yalçın Kılınç xx, Kubilay Aktaş xx, Oğuzhan Berber xx, Aldin Cajic xx (Şaban dk. 85 ?), Onur Ergün xx, Onur Kolay xx, Ali Dere xx, Zafer Şensoy xx (Muhsin dk. 80 ?), İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut, Nascimento, Eslem, Muhammed, Halil, Sabit, Bougouhi

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Alim xx, Furkan x, Pedro Franco x, Cengiz xx, İshak xx, Sefa Yılmaz x (Yusuf Emre dk. 73 x), Andre Santos x (İrfan dk. 62 x), Akabueze x (Melih dk. 82 ?), Guido Koçer x, Poepon x

Yedekler: Ertuğrul, Diarra, Caner, Göksu, Mustafa, Özgür, Furkan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Ali (dk. 67) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Guido Kocer (dk. 78) (Boluspor)

Sarı kartlar: Zafer Şensoy (İstanbulspor), Pedro Franco (Boluspor)

"BERABERE KALMAMIZ GEREKİYORDU"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İstanbulspor karşısında en azından berabere kalmaları gerektiğini söyledi.

Boluspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Rakibimizi kazandıkları için tebrik ediyoruz. Atanın kazanacağı gibi bir maç oldu. Bize de geldi ama onlar attı ve kazandı. İlk yarı 3-4 tane pozisyon bulduk. Karşımızda organize bir takım vardı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtmadık. En azından berabere kalmamız gerekiyordu. Yediğimiz gol bireysel hatadan. Takım halinde iyi savunma yaptık. Az gol yiyoruz. Bireysel hatalar oldu. Oyuncularımızı suçlamıyorum. Oyuncularım sorumluluk alacaklar. Mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

İYİ GALİBİYET ALDIK

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Boluspor karşısında iyi galibiyet aldıklarını söyledi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig’in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Karşımızda 4 haftadır kazanan, Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’yı mağlup eden bir takım vardı. Hafta içi dersimize iyi çalıştık. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. İlk yarıda kontrollü bir oyun oldu ve 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda oyunu tutunmamız gerektiğini konuştuk. Gol yemezsek kazanacağımızı biliyorduk. Düşündüklerimiz gerçek oldu. Golü attık. İyi bir galibiyet aldık. TFF gerçekten zor bir lig. 1 puanının bile önemli var” diye konuştu.

Konyaspor zorlanmadı



Türkiye Ziraat Kupası 5’inci Tur maçında Batman Petrolspor evinde karşılaştığı Atiker Konyaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Ziraat Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Konyaspor, TFF 3. Lig takımlarından Batman Petrolspor’a konuk oldu. Maça kontrollü başlayan her iki takım da karşılıklı ataklarla gol bulmaya çalıştı. Maçın 37. dakikasında Vedat Bora’nın attığı golle Atiker Konyaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise, 55. ve 65. dakikalarda sahneye çıkan Atiker Konyasporlu Lebogang Manyama durumu 3-0 yaptı.

Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Başakşehir, Kahramanmaraş’ta kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat

Hakemler: Serkan Tokat xx, Serdar Diyadin xx, İbrahim Bozbey xx

KİPAŞ Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Bilal xx, Serbay xx, Timur xx, Aytürk xx, Devrim xx (İbrahim dk. 85 ?), Burak xx (Okan dk. 71 xx), Hakan Vural xx, Yakup xx (Barış dk. 75 xx), Ethem xx, Eser xx

Yedekler: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Onur Bayramoğlu, İsa Baltacı

Teknik Direktör: Ejder Orak

Medipol Başakşehir: Mert xx, Uğur xx, Napoleoni xx, Da Costa xx, Alparslan xx, Gökhan xx, Mahmut xx (Enes Subaşı dk. 81 ?), İrfan Can xx (Oktay Bala dk. 76 x), Hakan Özmert xx, Mevlüt xx, Mehmet Batdal xx (Okan Saraçoğlu dk.76 x)

Yedekler: Faruk Çakır, Caiçara

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 44) (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç (dk. 22), İrfan Can (dk. 45), Napoleoni (dk. 73) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Ethem Ercan, Hakan Vural, Aytürk Halil (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç, Alpaslan Erdem (Medipol Başakşehir)