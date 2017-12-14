Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmenin “telefon görüşmesi” olacağına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, saat 16:00'da telefonda görüşecek
14.12.2017 - 15:17 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 15:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Devlet Bahçeli,Beştepe,
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