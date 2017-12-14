Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00’da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmenin “telefon görüşmesi” olacağına dikkati çekti.