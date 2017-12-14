Fenerbahçe’nin 2000-2003 yıllarında formasını giymiş Hırvat futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını izlemeye geldi.. Oğlu Boris Rapaic ile tribünde yerini alan Milan Rapaic, Fenerbahçe taraftarının kendisi için yaptığı tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
Milan Rapaic, Fenerbahçe maçında
14.12.2017 - 22:08 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin bir dönem formasını giyen başarılı futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını takip ediyor.
Etiketler : Milan Rapaic,Fenerbahçe Doğuş -Zalgiris Kaunas maçı,
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