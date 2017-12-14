Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 2000-2003 yıllarında formasını giymiş Hırvat futbolcu Milan Rapaic, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçını izlemeye geldi.. Oğlu Boris Rapaic ile tribünde yerini alan Milan Rapaic, Fenerbahçe taraftarının kendisi için yaptığı tezahüratlara alkışla karşılık verdi.