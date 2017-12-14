Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Süper Loto 14 Aralık çekiliş sonuçları, Milli Piyango’nun sorgulama sayfası mpi.gov.tr adresinde açıklandı. Peki, Süper Loto sonuçları sonrası büyük ikramiyeyi kazanan il merkezi belli oldu mu? Süper Loto 6. haftasında da devrederek ikramiye tutarını 12 milyon TL'nin üstüne taşıdı. İşte, çekilişin ardından merakla araştırılan rakamlar ve detaylı bilgiler...

6. KEZ DEVRETTİ

5. haftadır devreden Süper Loto, 6. haftasında da devretti. Süper Loto'da devreden ikramiye tutarı 12 milyon TL'yi aştı.

Süper Loto yine devretti 14 Aralık Süper Loto sonuçları güldürmedi

Büyük ikramiye kazandıran rakamlar; 5, 10, 19, 20, 38, 39

Bu haftanın toplam ikramiye tutarı 15 milyon 238 bin 501 TL olurken, büyük ikramiye için belirlenen tutar ise 12 milyon 292 bin 619 lira olarak duyuruldu.

6 bilen kişi sayısı : 6. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.292.622,01 TL

5 bilen kişi sayısı : 92 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.152,60 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.899 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 164,55 TL

3 bilen kişi sayısı : 98.561 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:14,10 TL