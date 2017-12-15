Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Aralık Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto’da çıkan numaralara, ikramiye bilgilerine, hangi ile çıktığına buradan detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sayısal Loto’dan 6 doğru rakamı bilip zengin olma hayalini kuran talihliler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Sayısal Loto gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni bir ev, bir araba, yada daha iyi bir hayat kurmak için Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekleyen talihliler, ‘’ Sayısal Loto Sonuçları Belli Oldu | 16 Aralık Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları’’ başlıklı haberimize bakabilir. İşte 16 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz…

16 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 ARALIK)

Kısa yoldan köşeyi dönmek ve hayallerine ulaşmak işteyenler her cumartesi merak ve heyecan içerisinde Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen okuyucularımız için MPİ 9 Aralık Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde yayınlıyoruz. Büyük ikramiye tutarı 1 milyon 737 bin lira olarak belirlendi. İşte kazandıran şanslı numaralar…

2, 7, 11, 28, 32, 46

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.