Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik-Bursa karayolu ayrımında faaliyet gösteren şehrin tek yediemin otoparkında yüzde 70'i yeni 500 araç, bini geçkin motosiklet yer alırken, otopark görevlileri şahısların araçlarını almaması veya yakalanan araçların hacizle satılmasından şikayetçi. Kaan Yediemin Otoparkı çalışanı Metin Dinçer, otoparklarında yer kalmadığını ve son zamanlarda peynir ekmek gibi satılan motosikletlerin çoğunlukla bağlandığı belirtti. Dinçer, "Şu anda otoparkımızda bulunmakta olan bini geçkin motorumuz var. Fakat bunlar hiçbir şekilde sahipleri tarafından gelinip alınmıyor. Bunun nedeni de tescilsiz motorlarının satışının kolay olma nedeniyle. Sıfır araba alırken nasıl plaka takıp salmıyor piyasaya, motoru sanki bisiklet alır gibi tescilsiz plakasız trafiğe çıkıyor. Bu şekilde trafik polisleri tarafından yakalanan motosikletleri çekici yardımı buraya çekiyoruz. Yakalandıktan sonra ailesi de gelip motoru almıyor. Neden almıyor trafiğe tescile gittiği zaman bin 700 TL cezası var, bu ceza yiyeceği için motosikletini almıyor. Biz bunların bir çözümünü istiyoruz. Bir de diğer sıkıntımız bu motosiklet yakalandığı yerde kurtarıcı vasıtasıyla geliyor. Kurtarıcı vasıtasıyla geldikleri için biz hiçbir şekilde ücret alamıyoruz. Motosikletler buradan çıkmadığı sürece bunların hepsi bize külfet. Aşağı yukarı burada 1 milyon TL değerinde motosiklet bulunmaktadır. Bunların yazık günah çöp olmasındansa bir şekilde bunların çözülmesini istiyoruz biz yetkililerden" dedi.

"OTOPARKIMIZ HURDALIĞA DÖNMÜŞ DURUMDA"

Otoparklarında 500 aracın içinde fiyatı 180 bin TL'ye varan araçlar olduğunu anlatan Dinçer, "Şu anda otoparkımızda yeni eski 500’ü geçkin kayıtlı arabamız bulunmakta. Ama maalesef zamanla yürür şekilde olan araçlarımız doğal şartlardan dolayı yıllardır burada beklediğinden sebep hurda haline dönüşmektedir. Bu aracın ne alıcıya ne satıcıya ne de bize yaramaktadır. Bununla ilgili satış istediğimizde satışı gerçekleştiremiyoruz arabanın üstünde haciz yakalama olduğu için. Ama bu araçların zamanında yakalatan birim tarafından satılsaydı bu araçlar değerinde olurdu. Hiç değilse borcundan düşülüp alacaklı da kendi parasını almış olurdu. Ama bu şekilde olduğu için otoparkımız hurdalığa dönmüş durumda. 10 bin TL’den başlayıp 180 bin TL’ye kadar araç bulunmaktadır otoparkımızda. Ama şu an otoparkımızda araç girişi var fakat insanların durumu olmadığından dolayı çıkışı çok zor. 5 yaş üzerinde hemen, hemen yüzde 70’i geçkin aracımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"YERİMİZ KALMADI VE PARA DA KAZANAMIYORUZ"

Son olarak yaptıkları işin zorluklarını anlatan Dinçer, "Zaten sahiplerini aradığımızda sahipleri hiçbir şekilde gelip araçlarını almıyorlar. Almaya kalksa da hacizli yakalama olduğu için hiçbir şekilde meblağ belirme. Bir de eski arabalar hacizli yakalama değil trafik suçundan falan bulunan araçlar Milli emlak geliyor tartıyor. 1 ton geldi araba 1 ton’un 4'de 1’ini bize veriyor. Yazık günah, biz 15 yıl bu arabayı beklemişiz 250 TL için mi? Yani şu anda otoparkımız hurdalığa dönmüş vaziyette yerimiz de kalmadı. Yani biz para falan kazanmıyoruz" şeklinde konuştu.