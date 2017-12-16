Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı geldi. Öğrencinin, işçinin, emeklinin heyecanla beklediği Pazar gününe bir kala Meteoroloji'den uyarı geldi. Bugün havayı güzel görerek plan yapanlar da bu uyarıya üzülecek. Peki İstanbul'da Yarın Hava Nasıl olacak? 17 Aralık Pazar günü İstanbul'da Hava Durumu vatandaşı sevindirecek mi? Yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte 17 Aralık Pazar İstanbul Hava Durumu

SEL, SU BASKININA DİKKAT!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanağın, il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. İstanbul'da bu geceden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile bu gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Konya'nın kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Güney Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege ve İzmir kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat), diğer yerlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bu gece ve yarın sabah saatlerinde yağmurlu geçecek. Bu sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek 13

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 14