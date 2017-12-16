Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçları 16 Aralık akşamı kupon sahipleri tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Milli Piyango İdaresi'nin yapmış olduğu çekilişin ardından büyük ikramiyenin isabet ettiği yerler sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 16 Aralık akşamı çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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Sayısal Loto'nun 1101. hafta çekilişinde büyük ikramiye kazandıran rakamlar; 2, 21, 38, 40, 41, 44 oldu.

Bu haftanın toplam ikramiye tutarı 6 milyon 647 bin 328 TL olurken, büyük ikramiye için belirlenen tutar ise 3 milyon 603 bin lira olarak duyuruldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DEVRETMİŞTİ

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 737 bin 881 lira 12 kuruş ikramiye devretti.

Geçtiğimiz haftaki çekilişte, 5 bilen 151 kişi 4 bin 847 lira 95'er kuruş, 4 bilen 7 bin 120 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 133 bin 947 kişi 11 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 835 bin 489 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 819 bin 166 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 304 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NASIL ALINIR?

Sayısal Loto çekilişler her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Çekilişler sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gereklidir. Bir yıl içerisinden alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devreder.