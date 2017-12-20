Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayı ehliyet sınav tarihi, saati ve ehliyet sınav giriş belgesi ile sınav yeri sorgulama ekranı ile ilgili aradıklarınız burada. 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ehliyet sınavına artık çok az bir zaman kaldı. Sınava girecek olan adaylar; konulara, videolara, testlere ve çeşitli kaynaklara çalışarak sınavdan başarılı olmak için ter dökecek. Bu sınavdan geçerli puanı alanlar ise direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Peki aralık ayı ehliyet sınav tarihi ne zaman, ehliyet sınav saati kaçta, ehliyet sınav giriş belgesini nereden alırım ve sınav yeri sorgulama işlemini nereden yaparım diyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. İşte 23 Aralık 2017 ehliyet sınavı, sınav giriş yerleri, saati ve detayları...

EHLİYET SINAV GİRİŞ YERİ SORGULA | SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında adaylar 50 soru sorulur. Her sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alması gerekir. En az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

Ehliyet sınavında adaylar dört dersten soru sorulur. Bu soruların; 23 tanesi trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi ilk yardım dersinden, 9 tanesi araç tekniği dersinden ve 6 tanesi de trafik adabı dersinden sorulur.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

23 Aralık’ta yapılacak ehliyet sınavı için adaylar, giriş yerlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden öğrenebilirler. Sınavdan bir hafta önce sürücü kurslarına sınav giriş yerleri bildirilir. Adaylar sınav giriş yerlerini sürücü kurslarından da öğrenebilirler.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavının süresi ortalama olarak 35 dakikadır. Sınavda adaya aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulduktan sonra sürüş aşamasına geçilir. Sınav komisyonu tarafından adayların yaptıklarına dikkat edilir. Adayın yapacağı her hata puanının düşmesine neden olur.

Sınavda adayın aynaları kontrol etmesi, emniyet kemerini takması, aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi, hız kurallarına uyması artı puan getirir. Geri geri gidememe, direksiyon hakimiyetini sağlayamama, heyecan kaynaklı olarak sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesi de adayın puanının düşmesine neden olur.

Direksiyon sınavında adayların başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekir. Yeterli puanı alıp başarılı olanlar stajyer ehliyet sahibi olmaya hak kazanırlar. Sınav sonuçları genel olarak aynı gün içerisinde adaylara ilan edilir.

STAJYER EHLİYET UYGULAMASI NEDİR?

Stajyer ehliyet süreci 2 yıldır. Bu süre içerisinde 75 ceza puanına ulaşmayan adaylar başarılı sayılırlar. 75 ceza puanına ulaşanların ise ehliyetlerine el konur. Ehliyeti alınanlar psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan durumlardan bazıları;

- Ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı

- Kırmızı ışıkta geçmek 10 ceza puanı

- Cep telefonu ile konuşmak 10 ceza puanı

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşmak 15 ceza puanı

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takviminde yer alan bilgilere göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 23 Aralık 2017’de saat 14.00’te yapılacak. Sınav sonuçları ise Ocak ayında açıklanacak.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

E-SINAV NEDİR?

Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılan sınavlar.