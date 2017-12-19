Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 19 Aralık sorgulama, Milli Piyango tam liste, bilet sorgulama işlemlerine buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından ayın her 9, 19 ve 29'uncu günlerinde gerçekleştirilen Milli Piyango büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak. Akşam saatlerinde çekilen Milli Piyango çekiliş sonuçları, sıralı tam liste, bilet sorgulama işlemleri, amorti bilet vs gibi tüm detaylara bu haberden ulaşabileceksiniz. Zengin olma hayaliyle bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturan binlerce insan zengin olma hayaliyle hem ekranları başına hem de internet ortamında aldıkları piyango biletini sorguluyor. Yeni bir ev, araba, yada daha iyi bir hayat kurmak isteyen talihliler, 19 Aralık Milli Piyango bilet sorgulama, sıralı tam liste, Milli Piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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MİLLİPİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI (TIKLA ÖĞREN)

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi, her ayın 9'unda 19'unda ve 29'unda yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişleri, saat 15:00'te başlamaktadır. Milli Piyango'da amorti ve büyük ikramiye ise saat 18:00'da canlı olarak çekilmektedir.

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinin ay sonunda yapılacak olması nedeniyle bu ay Milli Piyango çekilişi yapılmayacak. Aralık ayında yalnızca Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişlerinin ardından sonuçları görüntülemek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilet sorgulama ekranından biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini görüntüleyebilir.

Bilet sorgulama ekranında ilk olarak "Çekiliş Tarihi" seçilir ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılır. Son olarak da "Sorgula" butonuna basılır ve bilete ikramiye isabet edip etmediği listelenir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr'den resmi sonuçlar yayınlanmaktadır. Kazanan numaralarla birlikte çekilişin resmi kayıt videosu da vatandaşlarla paylaşılmaktadır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarıyla beraber en çok "Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?" diye merak ediyor.Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için, ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi olan mpi.gov.tr adresine giriş yapmak ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılması gerekiyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.