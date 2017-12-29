Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor. ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılında enflasyonda kalıcı olarak tek haneye ulaştıklarını bildirdi. Zeybekci, şunları kaydetti: İlk üç ayda tek haneye inme beklentisi yüksek, nisana tek haneyle girilebilir. Hedefimiz ondan sonra bunu kalıcı hale getirmek, tek haneyi de 2019 itibarıyla yarısına doğru indirerek yüzde 5’ler seviyesine doğru yaklaştırmak. Türkiye, yüksek hızla büyüyen, ihracatını artıran, elindeki tüm hizmet ve ürünlerle ilgili pazarlama kabiliyeti olan bir ülke. İç talebi kontrol edebilirsiniz ama dış taleple ilgili böyle bir imkanınız yok. İçeride de talep bazlı enflasyonla mücadeleye hep karşı oldum. Talebin olduğu bir ülkede, arzı o kadar artırmak lazım. Paranın bol, ucuz ve ulaşabilir olması lazım. Bunu sağlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

3. TOPLANTI YAPILACAK

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü defa toplanacak.

"HER KESİMİN BEKLENTİSİ KARŞILANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığının 2018 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada asgari ücrete de değindi. Sarıeroğlu “Asgari ücrette, reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Bu, ülkemiz açısından önemli denge ücretidir. İkinci görüşmemizi yaptık. İnşallah mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak belirleyeceğiz. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız olacak” dedi.

MEVCUTTA 1,404 LİRA

Asgari ücret, hâlen bekâr bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden, net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, (teşvik indirimleri hariç) bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"TAŞERON"DA ÇALIŞMA SAATLERİ TAMAM

Hükûmet, bir taraftan taşeronla ilgili çalışmayı tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Başbakan Binali Yıldırım “Taşeronların devlette daimî kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, pazar akşamı yaptığı açıklamada şunları söyledi: Taşeronda çalışan kardeşlerimiz merak etmesinler, yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak. Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerini 4 ay kadar daha uzatacağız. 4/C’lerin de 4/B’ye geçişleri sağlanacak. Şu anda 900 bin emekçimiz, yapacağımız çalışmaların kapsamında.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Asgari ücret talebimiz, 2018’de net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı versinler, hemen imza atalım” demişti. İşçi kesiminin talepleri şöyle sıralanmıştı: Asgari ücret geçim şartlarına uyulmalı. Maaşlar insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutar olmalı. Asgari ücret hesaplanırken de TÜİK verileri kullanılmalı. Net harcama tutarı, işçinin eline net geçecek biçimde düzenlenmeli. Asgari ücret, ayrım yapılmadan tek olarak belirlenmeli. Asgari ücrete gerekli bir iyileştirme ayrıca eklenmeli. Refahtan pay verilmeli. En düşük memur maaşı dikkate alınmalı.