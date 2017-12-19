Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş Hekimi İlker Arslan, “Ağız içindeki bakterilerin çok daha hızlı yayılması sonucunda, ağız kanseri riski oluşmaktadır. Bu kanser türü ölümcül olup, süreç zorlu ve kötüdür” dedi.

“SİGARA, TAT ALMA DUYUSUNU AZALTIR”

Sigaranın, ağız kanserini tetiklediğini ifade eden Dt. Arslan, “Kanser denen sevimsiz teşhis, keyif verdiğini düşündüğünüz sigaranın ağız kanseri ile ilişkisini tetiklemektedir. Sigarayı bugün bırakmanız bile, riskinizin ancak 10 yıl sonrasında, hiç içmeyen bir kişiyle eşit durumda olmasını sağlayacak. Ne hayatınızın 10 yılını, ne de sağlığınızı tehlikeye atmayın. Sigaranın sağlığa zararları konusunda yeterince tartışmalar ve bilimsel analizler yapıldı. Neyi ne kadar ne derece umursuyor ve önemsiyoruz; bu kesinlikle tartışılır bir durumda. Biz diş hekimlerini ilgilendiren konu mutlaka ki, sigaranın ağız sağlığı konusunda nasıl bir travmaya yol açtığı. Sigara, diş etinin savunma mekanizmasını ortadan kaldırarak, bakterilere karşı mücadelesini ortadan kaldırır. Diş taşı ve plak oluşumunu kolaylaştırır, tat alma duyusunu azaltır, ağız içinde bakterilerin çok daha mutlu bir şekilde yayılmasına sebep olur. Hiçbir lezzetin sunumunu, idrak edemeyecek duruma getirmesi bu tütün maddesinin yine başarılarından sadece birkaç tanesi” diye konuştu.

“DİŞ MUAYENELERİ ERKEN TEŞHİS KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİDİR”

Kişi, ağız kanserinin belirtilerini anlamak için, ilk etapta kendi takibini yapmasının çok önemli olduğunu kaydeden Dt. Arslan, “Ağız ve boyun bölgesinde şişlik, çiğneme, yutma zorluğu, tekrarlanan kanamalar, ağız içinde renkleşmenin değişikliği, (beyaz ve kırmızı alanların oluşması) bu bulguların fark edilmesi sonucunda mutlaka diş hekimine başvurulmalı. Rutin olarak tekrarlanan diş muayeneleri, ileride karşılaşılacak bu tür bir rahatsızlığın erken teşhisi konusunda çok önemlidir. Her sağlık biriminde, erken tanı, erken teşhis sloganı biz diş hekimleri için de geçerli bir cümledir” ifadelerini kullandı.

Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, “Konunun uzmanı olan diş hekimlerinin sizleri yönlendirmesini ve hayatınızın bir parçası olması gerekir. Mutlaka sigaradan uzak durulmasını söylüyorum” şeklinde konuştu.