Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivasspor - Beşiktaş maçı skor kaç kaç bitti? diye merak ediyorsanız bu haber size gelsin. Sivas Beşiktaş maçı futbol severler tarafından heyecan ile takip edildi. SİVAS BEŞİKTAŞ maçı skoru ne oldu? Sivas Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti sizler için bu haberde. Sivas Beşiktaş maçı geniş özeti ve gollerini dilerseniz sitemizden de takip edebilirsiniz. BJK SİVAS maçı golleri ve geniş özeti bu haberde. Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki Osmanlıspor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise ligin 16. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre bir değişiklik yaparak Mert Hakan Yandaş'ın yerine Rybalka'ya şans verdi. Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile mücadele etti. İşte maçtan önemli dakikalar...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de 8 maç aradan sonra mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor'un mücadeleki gollerini 5. dakikada Sergiy Rybalka ve 83. dakikada Cyriac kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 26. dakikada penaltıdan Alvaro Negredo attı. Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor puanını 26'ya çıkarırken, Beşiktaş 30 puanda kaldı.Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11'i ile sahada yer aldı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti. Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmaya Beşiktaş çok daha etkili başladı. Henüz 4. dakikada siyah-beyazlı takım rakip sahada bir serbest vuruş kazandı. Quaresma'nın ceza sahasına ortasında Pepe topu yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

BEŞİKTAŞ ATAMADI, SİVASSPOR DÖNÜŞÜNDE ÖNE GEÇTİ

Bu pozisyonun dönüşünde Sivasspor hücuma Kone ile çıktı. Kone rakip sahada topla ilerlerken çok uzak mesafeden kaleye şutunu gönderdi. Kone'nin şutunda Fabri topu sektirdi. Ceza sahası içinde boşta kalan Sergiy Rybalka rakibinden önce davrandı ve Sergiy Rybalka'nın şutunda top ağlarla buluştu. Demir Grup Sivasspor, 5. dakikada Rybalka'nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 1-0 geriye düşen Beşiktaş, rakibi üzerinde baskısını arttırdı. Siyah-beyazlı takım 9. dakikada bir korner kazandı. Sol kanattan Quaresma'nın kornerde ceza sahasına havalandırdığı topa Talisca kafası ile vurdu. Ziya topu son anda çizgiden çıkardı. Dönen topu Pepe kaleye göndermek istedi ancak bir kez daha Ziya topu çizgiden çıkarmayı başardı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ BASTIRDI, PENALTIDAN NEGREDO GOLÜ BULDU

Beşiktaş baskısına devam etti. Mücadelenin 24. dakikasında Gökhan Gönül'ün pasına Anderson Talisca hareketlendi. Talisca rakibinden önce ceza sahasında dokunduktan sonra, rakibinin darbesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır bu poziyonda penaltı kararı verdi. Siyah-beyazlı takımda penaltı için topun başına Alvaro Negredo geçti. Negredo'nun sert şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 26. dakikada bu golle Beşiktaş, Sivasspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Sivasspor, ilk yarının genelinde olduğu gibi rakibini sahasında beklerken hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı ancak rakip alanda boşluk bulmakta da zorlandı.

Beşiktaş, karşılaşmanın 39. dakikasında ceza yayından bir serbest vuruş kazandı. Topun başına Quaresma ile Talisca geçti. Talisca'nın etkili vuruşunda kaleci Tolgahan Acar topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de başka gol bulamadı ve Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK DEĞİŞİKLİK! NEGREDO YERİNE CENK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Siyah-beyazlı takımda golü atan Alvaro Negredo oyundan çıkarken, Cenk Tosun oyuna dahil oldu. İkinci yarının 53. dakikasında gelişen Sivasspor atağında ilk golü atan Rybalka, yaklaşık 30 metreden kaleye çok sert bir şut gönderdi. Fabri uzansa da topa müdahale edemezken, top yan direğe çarparak auta gitti.Beşiktaş, 56. dakikada önemli bir pozisyona girdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun kaleye karşıdan gören noktada topu sağına çekip şutunu çekti ancak kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etmeyi başardı.Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 61. dakikada Rybalka'yı kenara alırken oyuna Mert Hakan girdi.Beşiktaş sol kanattan hücuma Ryan Babel ile çıktı. Babel sol çizgide topla birlikte rakibini geçti ve aut çizgisine inerken ceza sahasına ortasını açtı. Babel'in ortasında Talisca kafa vuruşunu yaptı ve top direğin az farkla yanından auta gitti.



SİVASSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! CYRIAC DEĞERLENDİREMEDİ

Şenol Güneş, 69. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Siyah-beyazlılarda Atiba kenara gelirken oyuna Oğuzhan Özyakup dahil oldu. Sivasspor, 78. dakikada sol kanattan çok etkili bir kontratak gerçekleştirdi. Emre Kılınç sol kanattan hareketlendi ve ceza sahasına girerken topu yerden ceza sahasına gönderdi. Cyriac ceza sahasında müsait pozisyonda topa istediği gibi vuramadı ve ev sahibi ekip önemli bir gol şansını değerlendiremedi. Şenol Güneş, 79. dakikada son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Ricardo Quaresma kenara gelirken Jeremain Lens oyuna dahil oldu.

CYRIAC BU KEZ HATA YAPMADI! SİVASSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Sivasspor, 83. dakikada sağ kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Sivassporlu oyuncu kafasıyla arkaya havalandırdı. Altıpasın içinde Hakan Arslan topa dokundu. Kaleye yönelen topu son anda Fabri çeldi. Boşta kalan top Cyriac'ın önünde kaldı. Cyriac hafif sağ çaprazdan vuruşunu gerçekleştirdi ve 83. dakikada top ağlara gitti. Sivasspor bu golle Beşiktaş karşısında skoru 2-1'e getirdi.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

9. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.

24. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan'ın pasında Emre Kılınç'ın penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Talisca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle çıkardı.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)





Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemedi.



Sivasspor'da tek değişiklik

Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti. Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.



Maça büyük ilgi

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu.Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlikte izledi.



Taha Akgül koreografisi

Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisi yapıldı. Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.



Vida, formayı giydi

Beşiktaş'ın daha önce prensipte anlaştığı Hırvat stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek. Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.

Fikret Orman: Bayern’i eleme şansımız az değil

Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu için umutlar arttı. Rakibini yerinde seyretmek isteyen Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş ve transfer komitesinden Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu Münih’e giderek Bayern-Dortmund maçını Allianz Arena’dan takip etti. Karşılaşma 2-1 Bayern Münih’in üstünlüğüyle sonuçlandı. Bayern’in kötü bir sezon yaşayan Dortmund karşısındaki oyunu siyah-beyazlı heyetin yüzünü güldürdü. Karşılaşma boyunca beklendiği gibi oyunun hakimi Bayern’di ancak Jupp Heynckes’in takımı özellikle savunmada olumsuz sinyaller verdi. Mücadele sona erdiğinde Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirdi.

Güneş soğukkanlı

Başkan Orman’ın maç sonu karşılaşmayı beraber izlediği heyete “Bizim takım Borussia Dortmund’dan çok daha iyi. Bayern’i eleme şansımız az değil” dediği öğrenildi. Şenol Güneş’in her zamanki soğukkanlılığını koruduğu gözlenirken, transfer komitesinden Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yüzünde âdeta güller açıyordu. Beşiktaş heyetinin maç sonu yaptığı değerlendirmede, Dortmund’un güç olarak daha düşük seviyede olmasına rağmen Bayern’i oldukça zorlamasına dikkat çekildi. Beşiktaş’ın kadrosunun Dortmund’a göre çok daha güçlü oluşu da çeyrek final için umutların Başkan Orman’ın da dediği gibi hiç de az olmadığını gösterdi.

Fellaini polemiği

Manchester United’ın Belçikalı orta sahası Marouane Fellaini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız oyuncu, Instagram hesabına “Come to Beşiktaş” yazılınca ‘Geliyorum’ anlamına gelen “J’arrive” cevabını vermişti. Ancak Fellaini’yi isteyenler kadar istemeyenler de var. Sosyal medyada yapılan yorumlarda yıldız oyuncunun Beşiktaş’a göre bir oyuncu olmadığı belirtilirken, çoğu taraftar ise Fellaini’nin takıma güç katacağı görüşünde.

"Cenk'i izliyoruz"

Öte yandan Cenk Tosun’un adının en çok anıldığı takımlardan olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın teknik direktörü Roy Hodgson, “Cenk’i biliyorum. Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. Kulübümüz onu izliyor. Ancak iki kulüp arasında bir sözleşme yapıldığını sanmıyorum. Şu anda neler olduğuyla ilgili bir bilgim yok fakat yarın başkan, ‘Cenk Tosun’u getirdim’ derse şaşırırım” açıklaması yaptı.