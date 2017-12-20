Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehliyet sınavına girecek olan katılımcılar sınav giriş yetlerini sorgulamaya başladı. 2017 yılının son sınavı olacak olan sınav, bu ay içerisinde yapılacak. 2017’nin son ehliyet sınavının tarihi Millî Eğitim Bakanlığı’nın takvimiyle duyuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yer alan bilgilere göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5, 23 Aralık 2017'de saat 14.00'te yapılacak. Sınav sonuçları ise Ocak ayında açıklanacak. Peki sınava girmek için zorunlu olan belgelerden sınav giriş belgesi ve yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.

EHLİYET'TE YENİ DÖNEM

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı. Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.

E-SINAV SALONLARI FAALİYETE GEÇİYOR

Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi