Karabükspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yevgen Seleznov’un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Seleznov’a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
K. Karabükspor Seleznov ile yollarını ayırdı
20.12.2017 - 20:56 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardemir Karabükspor, Ukraynalı golcü oyuncu Yevgen Seleznov’un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Etiketler : kardemir karabükspor,seleznov,
529316 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/529316.aspx
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