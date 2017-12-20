Karabükspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yevgen Seleznov’un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Seleznov’a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.