Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın daha önce prensipte anlaştığı Hırvat stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek. Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.