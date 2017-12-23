Beşiktaş'ın daha önce prensipte anlaştığı Hırvat stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek. Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.
Ve Vida, Beşiktaş formasını giydi
23.12.2017 - 01:21 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Transferi yılan hikayesine dönen Hırvat stoper Domogoj Vida, Beşiktaş formasını giydi.
Etiketler : beşiktaş,vida,
529962 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/529962.aspx
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