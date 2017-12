Türkiye Gazetesi

Real Madrid Barcelona Maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi gibi merak ettikleriniz burada. La Liga'nın 17. haftası El Clasico mücadelesine sahne olacak beIN Sports 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak Real Madrid Barcelona maçı saat 15:00'de başladı. İspanya La Liga'da oynadığı 16 maçın ardından 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak henüz hiç yenilgi yüzü görmeyen ve 42 puanla lig lideri olan Barcelona, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubietle 31 puanla 4. sırada yer alan ezeli rakibi Real Madrid ile Santiago Bernabeu deplasmanına konuk oluyor. Ligde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyerek Barcelona ile arasındaki puan farkı bir hayli açılan Real Madrid, Katalan ekibini saha ve seyirci avantajını kullanarak devirmek istiyor. Barcelona ise zorlu Madrid deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Real Madrid Barcelona maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Real Madrid Barcelona maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi ise haberimizde bulunuyor. İşte Barcelona Real Madrid maçı ile ilgili merak ettikleriniz...

Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona, karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak. Zinadine Zidane yönetimindeki Real Madrid'in takım değeri 767 milyon 800 bin Euro iken Ernesto Valverde'nin yönettiği Barcelona için biçilen rakam 726 milyon 250 Euro...

İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid, seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan farkını 8'e indirmeye çalışacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

REAL MADRİD - BARCELONA ARASINDA OYNANAN SON MAÇLAR

25.10.2014 Real Madrid 3 - 1 Barcelona

22.03.2015 Barcelona 2 - 1 Real Madrid

21.11.2015 Real Madrid 0 - 4 Barcelona

02.04.2016 Barcelona 1 - 2 Real Madrid

03.12.2016 Barcelona 1 - 1 Real Madrid

23.04.2017 Real Madrid 2 - 3 Barcelona

13.08.2017 Barcelona 1 - 3 Real Madrid

16.08.2017 Real Madrid 2 - 0 Barcelona

EL CLASİCO'DA RONALDO - MESSİ REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

Real Madrid - Barcelona maçı futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken aynı zamanda El Clasico'nun yayınlanacağı kanallar da Google'da araştırılıyor. Türkiye'de futbolseverlerin BeIN Sports 2 kanalından canlı olarak izleyebileceği Real Madrid - Barcelona maçını dünya üzerinde birçok kanal naklen yayınlayacak. İşte bu kanallardan bazıları...

İdman TV, Stöð 2 Sport, SONY TEN 1 HD, Radio Barca, Sky Go, Sky Sports Football, One Sport, Fox Sports HD, SportsMax 2, SuperSport, ESPN, DAZN, LAOLA1.tv International, Tigo Sports, Sport+ HD, Canal+ Sport 1, LeTV Sports China, PPTV Sport China, QQ Sports Live, SKY Planeta Fútbol, Sky HD, TDN, Sportklub 1 Croatia, Silk Sport HD 1, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 2, WOWOW, DAZN Japan, SportsNavi Live, SKY Planeta Fútbol, Blue To Go Video Everywhere, Skynet Myanmar, Ziggo Sport Select, Viaplay Norway, Viasat Ultra HD, Eleven Sports 1 Poland, Sport TV2, Sport TV 4K UHD, Digi Sport 3, Talksport 2 Radio UK, SKY GO Extra, Sky Go UK, NOW TV UK, Sky Sports Mix, Sky Sports Football, K +1,

ARDA TURAN YOK

xingurri lakaplı hoca sakatlıkları bulunan Dembele, Paco Alcacer ve Umtiti'yi kadroya alamazken Arda Turan, Rafinah ve Deulofeu'yu ise tercih etmedi.

18 kişilik kafile şu şekilde: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, A. Gomes, Aleix Vidal ve Vermaelen.