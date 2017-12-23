Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Barcelona maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde. İspanya La Liga'nın 17. haftasında futbolseverler El Clasico heyecanı yaşıyor. Real Madrid, Barcelona ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Türkiye ve tüm dünyadan takip edilen Real Madrid Barcelona maçı Az Tv, İdman Tv ekranlarından şifresiz izlenebilecek mi? sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Ligde oynadığı 16 maçın ardından 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puanla liderliğe demir atan Katalan ekibi Barcelona, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubietle 31 puanla 4. sırada yer alan Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Real Madrid'de tek hedef: saha ve seyirci avantajını kullanarak Barcelona'yı devirmek... Barcelona ise güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki beIN Sports 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanan Barcelona Real Madrid maçı AZ TV ve İdman Tv ekranlarından şifresiz izlenebilecek mi? İşte Real Madrid Barcelona maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle linki...

Real Madrid Barcelona maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlandı ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarıldı... Real Madrid 0-3 Barcelona maçının geniş özeti için aşağıdaki başlıklara tıklayın

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REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, bugün (23 Aralık) Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)

MESSI AÇIK ARA ÖNDE

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.

REAL MADRİD’TE SON DURUM

Bu sezon ligde istediği sonuçları elde edemeyen Real Madrid, ligin ikinci yarısına iddialı girmek için bu maçta mutlak 3 puanı hedefliyor. Lider Barcelona’dan bir maç eksiğiyle tam 11 puan geride bulunan Real Madrid, ligin dördüncü sırasında yer alıyor. Real Madrid bu maçı kazandığı takdirde lig adeta yeniden başlamış olacak. İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Real Madrid ligde oynadığı son maçta Sevilla’yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz hafta ise FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Real Madrid moral bulmuştu.

BARCELONA’DA SON DURUM



La Liga’da fırtına gibi esen ve yoluna namağlup devam eden Barcelona ise bu deplasmanda puan farkının verdiği rahatlıkla sahaya çıkacak. Namağlup lider Barcelona, en yakın rakibi Atletico Madrid’in önünde, bir maç eksiği olmasına rağmen 5 puan farkla lider. Bu sezon oynadığı 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik gibi bir istatistik yakalayan Katalan ekibinde yüzler gülüyor. Barcelona ligde oynadığı son maçta sahasında Deportivo’yu 4-0 gibi farklı bir skorla geçmişti.

REKABETTE SON DURUM

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid 284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269 karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in ise 99 galibiyeti bulunuyor.

Real Madrid - Barcelona maç sonuçları

İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta: Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi. İşte iki takım arasındaki son 10 maç...

16/04/14 İSPK Barcelona 1 - 2 Real Madrid (0 - 1)

25/10/14 İS1 Real Madrid 3 - 1 Barcelona (1 - 1)

22/03/15 İS1 Barcelona 2 - 1 Real Madrid (1 - 1)

21/11/15 İS1 Real Madrid 0 - 4 Barcelona (0 - 2)

02/04/16 İS1 Barcelona 1 - 2 Real Madrid (0 - 0)

03/12/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Real Madrid (0 - 0)

23/04/17 İS1 Real Madrid 2 - 3 Barcelona (1 - 1)

30/07/17 HAZ Real Madrid 2 - 3 Barcelona (2 - 2)

13/08/17 İSSK Barcelona 1 - 3 Real Madrid (0 - 0)

17/08/17 İSSK Real Madrid 2 - 0 Barcelona (2 - 0)

İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile 4. sırada yer alan Real Madrid, 42 puan 35 averaj ile lider durumda bulunan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.