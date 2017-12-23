Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen iki talihlinin 1 milyon 801 bin 738'er lira kazandığı Sayısal Loto'da 1102. hafta çekilişi için nefesler tutuldu. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1102. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir ve sonuçlar açıklanmaktaadır. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr adresine giriş yapabilir. Saat 21:45 itibarıyla haberimizden takip edebilirsiniz.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişlerinde en çok çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

İkramiyelerin alım süresi 1 yıldır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için talihlilere ödeme yapılmaz. İkramiye tutarı Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Kupon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Kolon iptal edilmek istendiğinde kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.



Çekiliş için doldurulan her kolon için ücret ödenir. Sayısal Loto çekilişinde katılım sınırı bulunmaz, katılımcılar istenilen sayıda kolon ile çekilişlere katılım sağlayabilir. Çekilişte 6 bilenin çıkmaması halinde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, yırtılmış ya da iptal edilmiş biletler için ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için; barkot, seri numara ve bilet güvenlik numarasının görevliler tarafından açık olarak okunması gerekir. Aksi halde ikramiye ödemesi yapılmaz.