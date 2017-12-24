Son KHK iade ve ihraç Resmî Gazete tam sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Sabah saatlerinden itibaren yeni KHK listesi yayımlandı. Resmî gazeteden yayımlanan son KHK'ya göre eminiyet, TSK ve yargıda göreve iadeler ve görevden ihraçlar gibi detaylar bulunuyor. Ayrıca darbeciler için tek tip kıyafet uygulaması da son KHK ile netlik kazandı. Son KHK emniyet ihraç listesi, kamudan ihraç edilenler, son KHK iade listesi, yeni KHK TSK ihraç listesi Resmî Gazete ve KHK iade tam listesi burada yer alıyor. Yayımlanan 696 Sayılı son KHK ile Yargıtayda 100 yeni üye kadrosu ihdas edilirken, Danıştaya 16 kişi ihda edildiği açıklandı. İşte son KHK listesi, KHK TSK ihraç listesi Resmî Gazete, KHK iade listesi ve KHK Emniyet ihraç edilenlerin tamamı burada yer alıyor...
24 Aralık 2017 tarihinde 696 Sayılı yeni KHK listesi yayımlandı. Resmî Gazete'den yayımlanan listeye göre göreve iadeler ve kamudan ihraçlar bulunuyor. Ayrıca darbeciler için tektip kıyafet ve şehit yakınlarına zorunlu askerlik uygulaması düzenlendi.
Yeni KHK TSK İhraç Listesi Resmi Gazete, Son KHK Emniyet ve Kamudan İhraç Edilenler...
SON KHK İHRAÇ EDİLENLER: 2 BİN 756 PERSONEL...
695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi ile ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi. Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 personel göreve iade edildi.
TSK'DA DÜZENLEME
Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.
Askere alınmayacaklar
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.
Uzmanlara silah
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.
TSK'DAN, EMNİYETTEN İHRAÇLAR
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.
ŞEHİT ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİNE ZORUNLU ASKERLİK YOK
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.
Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.
SON KHK İLE 115 KİŞİ İADE EDİLDİ
KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.
22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI
KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.