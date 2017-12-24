Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son KHK iade ve ihraç Resmî Gazete tam sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Sabah saatlerinden itibaren yeni KHK listesi yayımlandı. Resmî gazeteden yayımlanan son KHK'ya göre eminiyet, TSK ve yargıda göreve iadeler ve görevden ihraçlar gibi detaylar bulunuyor. Ayrıca darbeciler için tek tip kıyafet uygulaması da son KHK ile netlik kazandı. Son KHK emniyet ihraç listesi, kamudan ihraç edilenler, son KHK iade listesi, yeni KHK TSK ihraç listesi Resmî Gazete ve KHK iade tam listesi burada yer alıyor. Yayımlanan 696 Sayılı son KHK ile Yargıtayda 100 yeni üye kadrosu ihdas edilirken, Danıştaya 16 kişi ihda edildiği açıklandı. İşte son KHK listesi, KHK TSK ihraç listesi Resmî Gazete, KHK iade listesi ve KHK Emniyet ihraç edilenlerin tamamı burada yer alıyor...

24 Aralık 2017 tarihinde 696 Sayılı yeni KHK listesi yayımlandı. Resmî Gazete'den yayımlanan listeye göre göreve iadeler ve kamudan ihraçlar bulunuyor. Ayrıca darbeciler için tektip kıyafet ve şehit yakınlarına zorunlu askerlik uygulaması düzenlendi.

Yeni KHK TSK İhraç Listesi Resmi Gazete, Son KHK Emniyet ve Kamudan İhraç Edilenler...