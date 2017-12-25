Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı yayını ve Türkiye Kupas maçları canlı yayını bu haberde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk tur heyecanı sürüyor. İki maçlık turnuvada yarın Gençlerbirliği, Bursaspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Bucaspor ile Türk Telekom'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası maçları A Spor ve A2 TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye Kupas maçlarını şifresiz izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir. İşte Türkiye Kupası maç programı ve canlı yayın bilgileri...

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TUR FİKSTÜR

Son 16 turunda karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle;

26 Aralık Salı:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) (A Spor)

20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom) (A Spor)

27 Aralık Çarşamba:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk) (A Spor)

16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (A2)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye) (A Spor)

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker) (ATV)

28 Aralık Perşembe:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk) (A2)

20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park) (A2)