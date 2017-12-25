Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin İslam alemini birbirine destek olmaya teşvik eden tavrına işaret eden Rızk, "Sudan olarak, Müslüman kardeşlerimizi müdafaa eden bu liderliği desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin stratejik derinliğinin artık İslam dünyasına kaydığına dikkati çeken Rızk, Erdoğan'ı, ülkesinin İran ile olan iyi ilişkilerini de kullanarak, Arap ülkelerindeki Şii-Sünni gerginliğinin sona ermesi konusunda etkin rol almaya davet etti.

Sudanlı milletvekili Faysal Yasin de İİT'nin İstanbul'daki zirvesinin ardından önceden dağınık halde olan bir gücün yeniden zuhur ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'le ilgili kararının İslam ülkelerini, siyasette etkili yeni bir safta birleştirdiğini belirten Yasin, bunun ekonomik ve sosyal açıdan farklı etkileri olacağını ifade etti.

Yasin ayrıca, Erdoğan'ın Türkiye'deki iktidar tecrübesi ile Arap dünyasındaki popülaritesinin, bölge ülkelerini Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sunduğu kurumsal devlet modelini uygulamaya sevk edeceği görüşünü savundu.

Sudanlı milletvekili Muhammed el-Mutasım Hakim ise Sudan hükûmetinin, Türkiye'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı tavrını takdir ettiğinin altını çizdi. Hakim, iki ülke hükûmetlerinin, ortak ilişkileri güçlendirmesi ve bunu ekonomik ve sosyal tekamül seviyesine çıkarması gerektiğini sözlerine ekledi.