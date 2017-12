Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaşın büyük ümitlerle beklediği On Numara sonuçlarında bir önceki hafta büyük ikramiye sevinci yaşanmıştı. On Numara sonuçlarında bu hafta şanslı talihli olacak mı merak konusu. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

10 bilen Mersin Bozyazı'dan 1 kişi 310 bin 770 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 87 kişi 2 bin 381 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 707 kişi 121 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 538 kişi 22 lira 60'er kuruş, 6 bilen 107 bin 846 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiç bilemeyen 164 bin 539 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Yapılacak çekilişle birlikte 803. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

- 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

- 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.