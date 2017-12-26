Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevakin adası nerede, Sevakin nasıl bir yer, Sevakin adasının önemi ne sorularının cevapları bu haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyareti sırasında mevkidaşı Ömer El-Beşir'den Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesini istemişti. Türk müteahhitlerin son 45 yılda 119 ülkede 351 milyar dolar değerinde ve 9 binin üzerinde proje üstlendiklerini anlatan Erdoğan, dünya çapında imza atılan projelerle haklı bir itibar kazanan yurt dışı müteahhitlik sektörünün iş hacminin giderek arttığını ifade etti.

SEVAKİN ADASI, TÜRKİYE'YE TAHSİS EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhitlik şirketlerinin Sudan'ın alt yapısına ve kalkınmasına katkı sağlamaya da hazır olduğunu, özellikle turizm alanında Sudan'da bir sıçramanın yaşanmasını istedi. Sevakin Adası'nı dolaşırken Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e bir konuyu aktardığını belirten Erdoğan, şöyle dedi:

"Şimdi burada Hanefi Camii yapıldı, Şafii Camii de yapıldı, gümrük ile ilgili bölümde yapıldı. Fakat Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' dedim. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız; Siz, geldiniz, buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Ama unutmayın ki şimdi biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz. Gerisi var, gerisini söylemiyorum."

SEVAKİN ADASI'NIN TARİHİ

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında bulunan bir liman şehri olan Sevakin (Suakin olarak da biliniyor), geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanıydı. 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla Sevakin'in önemi ikincil dereceye düştü.

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katılan kent, 19. Yüzyıla dek Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikâmet ettikleri yer oldu. Osmanlı kaynaklarında Savakin ya da Sevakin olarak kayıtlı kentin idaresi 1865 yılında Mısır Hıdivliği'ne bırakıldı.

1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıkan kent, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı.

Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile, Sevakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.

SUDAN NASIL BİR ÜLKE?

Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3. ülkesidir ve başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrili. Nil, Sudan'ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır. Hartum'un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan'ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer.

SUDAN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Tarihî kaynaklara göre insanların Sudan'da yaşamaya başlaması milattan önce 5000 yılına kadar uzanıyor. Sudan yaklaşık 1,886 milyon km2'lik yüzölçümü ile dünyanın en büyük 16. ülkesidir. Ülke, 2011 yılında Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye ayrılmasından sonra yüzölçümü bakımından Afrika'nın en büyük ülkesi olma özelliğini Cezayir'e kaptırmıştır. Nüfus bakımından 30,9 milyonluk nüfusuyla dünyada 40. sıradadır. Ayrıca başkenti ile en büyük şehrinin birbirine en yakın olduğu ülkedir. (Hartum (başkent) - Omdurman (en büyük şehir) arası uzaklık: 150 metre). Bunun nedeni iki şehri ayıran engelin Nil Nehri olmasıdır.