Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğlenceli yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları 2018 ve etkileyici yeni yıl mesajları ile ilgili sevdiklerinize, yakınlarınıza, ailenize ve etrafınızdaki insanları hatırlayabilir, onların yeni yılını eğlenceli yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları 2018 ve etkileyici yeni yıl mesajlar ile tebrik edebilirsiniz. Acısıyla, tatlısıyla 2017 senesini geride bırakıyoruz. 2018 yılına girerken, arkadaşlar, eşler, dostlar, akrabalar yani birbirlerini tanıyan seven birçok kesim; eğlenceli yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları 2018 ve etkileyici yeni yıl mesajları gibi detayları arıyor. Eğlenceli yeni yıl mesajları ile karşısındaki insanı bir nebze olsun güldürmek isteyenler, etkileyici yeni yıl mesajları ile partnerini etkilemek isteyenler, yeni yıl mesajları 2018'e özel günde birbirlerini hatırlıyor. Sizler için hazırladığımız, ''Eğlenceli Yeni Yıl Mesajları | Yeni Yıl Mesajları 2018, Etkileyici Yeni Yıl Mesajları!'' başlıklı haberimizden bu konulara ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları 2018 ve etkileyici yeni yıl mesajları gibi merak merak ettikleriniz burada. 2018'e girerken insanlar birbirlerini hatırlamak maksadıyla mesajlarla yakınlarının yeni yılını kutluyor. Eğlenceli yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları 2018 ve etkileyici yeni yıl mesajları ise haberimizde yer alıyor.

Yeni yıl için!..

Ülkemiz adına acılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Elbette milletçe temennimiz 2017’nin “acıların biteceği” bir yıl olmasıdır. Bu ümit ve beklenti ile beraber bütün milletimin yeni yılını, mutluluk, sağlık, huzur ve birlik beraberlik dileklerimle kutlarım!..

2016 yılı, sporumuz için de, hem içerde, hem dışarda iyi geçmedi. Spor teşkilatı, kulüplerimiz ve spor basınımızla el ele “başarısızlığın sebeplerini”, dahası “başarıya koşmanın çarelerini” bulmalıyız.

Aslında “neden ve nasıl” sorularının cevaplarını bulmak, ana soruyu da beraber getiriyor; “Kim yapacak?..”

“Zaman zaman” bunca yılın gazetecisi ve spor yazarı olarak kendi kendime sorduğum oluyor; “Bu ülkede gerçekten bir spor teşkilatı var mı?..”

“Çok zaman” kendi kendime sorduğum bir başka soru daha var; “Bu ülkede gerçekten spora hizmet etme hedefiyle yönetilen kulüpler var mı?..”

“Her zaman” kendi kendime sorduğum bir soru daha var, “üçlü” sacayağın son ayağı için; “Bu ülkede gerçekten spor gazeteciliği var mı?..”

Ve diliyorum ki; 2017’de olsun ve de sporumuz için bir umut doğsun!..





AKRABALAR İÇİN EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

-Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

- Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

-Teyze anne yarısıdır derler ya sen bana anne gibi oldun. Her yıl biraz daha yaşlansan da ilk günkü gibi en yakın arkadaşım gibi genç ruhunla her zaman duygularıma eşlik ettin. Bir anne kadar yakın bir arkadaş gibi dert ortağı oldun bana.İyi ki varsın teyzeciğim. Yeni yılda da arkadaşım olman dileği ile..

-Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2018 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

- Anneciğim, sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli değersin. En büyük aşk sende gizli. Senin karşılıksız sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.

- Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

-Hep birlikte nice mutlu yıllar! Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını..

-Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

- Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2018 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..





Şaka!

Hakem; “Görmüyorum!..”

MHK; “Duymuyorum!..”

Futbol Federasyonu; “Susuyorum”

Ben de gerisini yazmıyorum!..



Öyle başa, böyle tıraş!..

Anlaşılıyor ki, “alt yapı hocası”, ancak yaşları 10-15 olan çocuklara söz geçirebiliyormuş. Bıraktım Selçukları, Sneijderleri, iş Brumalara, Yasinlere gelince bile, ortalıkta “Hoca” disiplininin, “saha içi” disiplininin zerresi yok. İsteyen istediğini yapıyor, isteyen istediği gibi oynuyor ve de Riekerink Bey de seyrediyor. Futbolculuk hayatı “disipline uymayan oyuncular kadrosunda geçen” Ayhan da yanında olunca, işte ortaya çıkan tablo, Tuzlaspor maçındaki rezaletin ta kendisi oluyor!..

Neymiş Chedjou ile Yasin’e bilmem kaç yüz bin lira ceza vermişlermiş; “o tür cezalarının sonunun ne olduğunu” bilmeyen mi var; hadi canım siz de!

Fenerbahçe “2. Lig Kırmızı Grup 3’üncüsü Menemenspor ile oynuyor, yarım düzine gol atıyor, sizin takımınız aynı grupta Menemenspor’dan 14 puan geride ve 14’üncü durumda olan Tuzlaspor’a 3-2 yeniliyor. Bu farkın sebebi ne; işte Advocaat ve işte Riekerink!..

Dünkü yazımda, Tuzlaspor maçı için “Futbolcularımdan utanıyorum” diyen Riekerink’e, “Futbolculardan önce, kendinizden utanmalısınız” demiştim. Eksik yazmışım; “Başkanınız, futboldan sorumlu yöneticilerinizle beraber” demem gerekiyordu; zira “takımın başında onu hâlâ tutanlar” onlardı!..

2018 en güzel yılbaşı mesajları

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- 2018 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

- 2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- 2017’ya ELVEDA, 2018’ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl…

- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

- 2018 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar...

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

- İşte sonunda buldüm! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; Mutlu Yıllar!

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

- Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

- 2018 yılı sağlık, huzur, mutluluk getrisin

- 2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara

- Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsu.

- Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol para getirsin