Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla sayılı günler kala 2018 yılbaşı tatili ile ilgili sorular da artmaya başladı. 2018 yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Yılın sonuna artık sayılı günler kaldı. 2018 miladi takvime geçerken 31 Aralık ve 1 Ocak'ın hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Çünkü o gün okullar resmî tatil olacak. Gelin hep birlikte yılın son gününe bakalım. 31 Aralık 2017 bu yıl pazar gününe denk geliyor. Öğrenciler merakla bekliyor faka 31 Aralık günü maalesef tatil görülmüyor. Fakat 1 Ocak 2018 perşembe gününe denk geliyor. Yani hafta sonuyla birleştiği zaman 3 gün boyunca tatil yapılma şansı bulunuyor. İşte detaylar…

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı günü resmî tatil olarak ilan edildi. Bu tatili fırsata çevirmek isteyenler 01 Ocak 2018 tarihinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Zira geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı nedeniyle resmî tatil ilan edilmemişti. İşte 2017 yılbaşı bu sene tatil olacak mı? sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenleri...

1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 01 Ocak 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak.

01 Ocak pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmî izinli olacak.