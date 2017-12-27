Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehliyet sınav sonuçlarını bekleyen sürücü adayları için beklenen tarih yaklaşıyor. Yeni yıla ehliyet sahibi olarak girmek isteyen vatandaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştirdiği sınavların sonucunu sorgulamaya devam ediyor. Peki, soruları ve cevapları yayımlanan ehliyet sınav sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, trafiğe çıkmak için gün sayan vatandaşların sorguladığı konuyla ilgili detaylı bilgiler...

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ehliyet sınavı soruları ve ve cevapları Millî Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden adayların erişimine açıldı. Sorular ve cevapları aşağıdaki linkler üzerinden kitapçık numaranıza göre görüntüleyebilirsiniz.

1. Grup K kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız

1. Grup L kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız

2. Grup K kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız

2. Grup L kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız

2. Grup M kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız

2. Grup N kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıl içerisindeki tüm sınavların tarihini yayımladığı takvimle duyuran Millî Eğitim Bakanlığı, 23 Aralık tarihli sınav sonucu için de net tarih verdi.

Ehliyet sınavının sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, ehliyet sınav sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

EHLİYETTE YENİ DÖNEM

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı.

Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.

DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.