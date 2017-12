Türkiye Gazetesi

Yılbaşı hediyeleri sevgiliye, yılbaşı hediyeleri erkek, yılbaşı hediyeleri arkadaşa ve yılbaşı hediye sepeti ile ilgili merak ettikleriniz burada.

Yılbaşı hediyeleri sevgiliye, yılbaşı hediyeleri erkek, yılbaşı hediyeleri arkadaşa ve yılbaşı hediye sepeti gibi aradığınız bir sürü detaylar burada.

HEDİYE ÖNERİLERİ



İşte yılbaşında sevgiliye alınabilecek hediye fikirleri:

- Seyahat etmeyi seven bir çiftseniz, sizi harekete geçirecek bir çift bilet almaya ne dersiniz? Haftasonunu geçireceğiniz günü birlik bir gezinti bile olabilir bu.

- Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaraid makine

- Çikolata tutkunlarına farklı markalardan çikolata sepeti oluşturmak

- 2018'in beklenen konser ve etkinliklerine bir bilet

- Günün her saatinde ona sevginizi gösterecek bir saat

- Ellerini tutamadığınız zamanlarda sıcak kalması için bir çift kırmızı eldiven

- En sevdiğiniz resimleri bastırabilir ve mandallı fotoğraf asma ipi ile beraber kendisine hediye edebilirsiniz.

- Anlamlı bir kolye ya da benzer aksesuarlar

- Odasını sevdiği kokularla dolduracak renkli mumlar

- Bir tema çerçevesinde seçeceğiniz fotoğraflarla masa takvimi oluşturmak

- Sizin için özel olan bir yazarın, şairin kitabı veya ressamın tablosu



- Takip ettiği bir dergi için yıllık abonelik

- Yemek yapmayı sevenler için yemek kitabı ya da kendi tariflerini not edeceği yemek defteri

- Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap

- Ev dekorasyonuna canlılık katacak bir ev bitkisi

- Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteliyle ve sınırsız dinleyebilmesi için, müzik üyeliği. Ya da dijital yerine nostaljik bir tat sevenlere pikap/plak ikilisi.

- Sürpriz bir yılbaşı sofrası, en sevdiği yiyecekler ve içecekler eşliğinde

- Sinefiller için, birlikte izlemekten keyif alacağınız filmleri kiralama

- Sevgilinizin hoşuna gidecek kokularda masaj yağları alarak, tüm yılın stresine iyi gelecek bir masaj teklifinde bulunabilirsiniz.

- Extreme sporları sevenler için aksiyon kameraları

- Kişiselleştireceğiniz bardak kupalar ve yanında sağlık katan bitki çayları

Bu yılbaşında sevgiliniz için en güzel yılbaşı hediyesini bulmanız dileğiyle!

Eğer klasik bir hediye almak istiyorsanız yılbaşında saat ve parfüm sevdiğinize hediye edebilirsiniz. Arkadaşlar arasında bir yemek organizasyonu yapıp kendi evinizde yılbaşı hediyesi verebilisiniz. Geçen yıla ait bir fotoğraf albümü yaparak hem anıları hatırlayabilir hem de 1 yıllık geçmişinize bakabilirsiniz. Malum ocak ayı kış mevsimi sevdiğiniz birine alacağınız kırmızı atkı ve bere ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Bir bayanı mutlu etmenin yolu güzel hediyelerden geçer. Bayan sevgiliye hediye ne alsam diyenler için birbirinden güzel seçenekler...

1-Parfüm (ilk sırada parfüm var, aslında kızların çoğu sizin seçtiğiniz bir kokuyu kullanmak istiyorlar beyler)

2-Çiçek (çiçek sevmeyen alerjisi olan kızlar olabilir ama bu tarz ekstrem durumlar dışında çiçek genellikle beklenen hediyeler arasında)

3-Yüzük (yüzükten kastımız öyle düz bir yüzük değil, anlamlı olması bekleniyor)

4-Yemek Organizasyonu (bu hediyeden çok süprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış, ortamı güzel olan bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar)

5-Kolye (kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bişeyler yazmalı ya da içinde fotoğraflarınız olmalı)

6-Fotoğraf Albümü (ikinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir)

7-Çikolata (Tabiki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.)

8-Kendi yaptığınız müzik CD si (İçinde birbiriniz için anlamı olan şarkılar varsa tamamdır.)

9-Film (sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir)

10-Ayakkabı (sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler)

11-Çanta (Ayakkabı için geçerli olan kurallar çanta için de geçerli. Eğer sevgilinizin hoşuna gitmeyecek bir çanta alırsanız ya sizi kırmamak için onu değiştirmez ama kullanmaz, ya da değiştirir ve siz üzülebilirsiniz)

12-Kozmetik Mağazasından Hediye Çeki (Kızların makyaj malzemelerine düşkün oladuklarını, olmasalar bile illaki kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Yani aslında çok işlevli bir hediye.)

13- Vücut Bakım Setleri (Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.)

Noel gecesini kutlamak

İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün, bir gece yoktur...

Sual: Hıristiyanların ve diğer gayr-i müslimlerin, kutsal kabul ettikleri gün ve geceleri Müslümanların kutlamalarında mahzur var mıdır?

Cevap: İslâmiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün, bir gece yoktur. Nevruz, Noel gecesi, Müslüman olmayanlar arasında değerli sayılır. Dürr-ül-muhtârda deniyor ki:

“Nevruz ve Mihrican günleri şerefine bir şey vermek caiz değildir. Bu günlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa, kâfir olur. Çünkü bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Ebül Hafs-ı kebîr diyor ki: Bir kimse Allahü teâlâya elli sene ibadet etse, sonra bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta hediye etse, kâfir olur. Yapmış olduğu ibadetlerin sevapları yok olur. Eğer bir Müslümana hediye eder ve bu güne değer vermezse, âdete uyarak verirse, kâfir olmaz. Fakat, tehlikeden kurtulmak için bir gün önceden veya sonradan vermelidir. Başka günlerde almadığını, o gün satın alırsa, o güne değer vermiş ise kâfir olur. Değer vermeyip, yalnız yemek içmek niyet etmiş ise, kâfir olmaz.”



İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:



“Kâfirlerin âdetlerini, kâfirlik alametlerini yapıyorlar. Bilhassa, çiçek hastalığı zamanında, bu bela, iyilerinde de, fenalarında da görülüyor. Bu şirkten kurtulabilen ve kâfirlik alametlerinden birini yapmayan kadın, çok azdır. Hinduların bayram günlerine, ateşe tapınanların Nevruz günlerine, Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına hürmet etmek, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur, küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların cahilleri, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve kâfirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. Sure-i Yusuftaki ayet-i kerimede mealen; (Biz, Allahü teâlânın varlığına, birliğine, her şeyi yaratan O olduğuna inandık, Müslüman olduk diyenlerin çoğu, başkalarına ibadet ve itaat ederek ve daha birçok hareketleri ve sözleri ile, müşrik oluyorlar) buyuruldu.”

Büyük Kostantin putperest iken, Hristiyanlığı kabul etmiş ve putperestlikten de birçok şeyi Hristiyanlığa sokturmuştur. Noel gecesinin yılbaşı olmasını da kabul ettirmiş, böylece yeni bir Hristiyanlık dini kurulmuştur.