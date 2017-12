Türkiye Gazetesi

e-Okul meb.gov.tr adresinden e okul öğrenci girişi karnet notları öğrenilebiliyor, e okul karne notları net bir şekilde görülebiliyor. Yarıyıl tatiline az bir zaman kala öğrencilerin karne notları da şekillenmeye başladı. Veliler ise e okul vbs indirerek e okul karne notlarına bakıyor.

E-Okul öğrenci girişi karne notları merak edenler, E-Okul VBS indirere öğrencilerinin notlarını sorgulayanlar, Okul meb.gov.tr ve e-Okul karne notlarına ulaşabiliyor.

E Okul Öğrenci Girişi Karne Notları Öğren | E Okul VBS İndir, E Okul meb.gov.tr ve E Okul Karne Notlarını Öğrenmek İçin Tıklayın

Öğrenci ve veliler kolay bir şekilde tüm işlemleri ücretsiz bir şekilde yapabilmektedir.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı başladı.Karnesinde alacağı notları sorgulamak isteyen öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranını ziyaret ederek notlarını sorguluyor. Son sınavlar ve sözlüler yapılırken gözler açıklanacak sonuçlarda. e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayarak hemen giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplaması yapılarak, dönem sonunda hangi belgenin alınacağı bilgisine ulaşılabilir. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğretmenler tarafından öğrencinin tüm ders notlarının E-Okul sistemine yüklenmiş olması gerekir. Notların yüklenmesinin ardından, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar ise teşekkür belgesi alırlar.

KULLANIM ALANLARI

Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistem Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. e-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na erişilebilmektedir.

DEVAMSIZLIK DURUMU ÖĞRENME

E-okul sistemi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemden devlet okulları ve özel okullar yararlanmaktadır. E okul veli bilgilendirme sisteki ile öğrencilerin okul dönemindeki tüm aktiviteleriyle ilgili detaylı bilgi vermekte, ayrıca yıl içirde girilen tüm sınavlar, sınav başvuruları, sınav giriş yerleri ve belgeleri çıkarma, sınav tarihleri, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama imkanı sunmaktadır. Ayrıca e-okul devamsızlık durumu da kolaylıkla öğrenilebilmektedir. E-okul veli bilgilendirme sistemini kullanmak için tek yapılması gereken, internet tarayıcısına e-okul sistemi ile ilgili alan adını yazmak, açılan ekranda öğrencinin TC Kimlik Numarası ile okul numarasını girmek yeterli olmaktadır. E-okul sistemi aracılığı ile öğrencinin dersleri ile ilgili tam bir bilgiye ulaşılabilmektedir.

E-OKUL KARNE DURUMU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-okul sistemi, öğrencilerin eşit şartlarda eğitim alabilmesi için uygulamaya konulmuştur. Sistem, öğrenciler ve aileleri tarafından sıkça kullanılmakta, bu sayede okula gitmeye gerek kalmadan öğrencinin durumu ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. Sistemde ayrıca e-okul karne bölümü de vardır ve bu bölüm sayesinde karne notlarına ulaşılabilmektedir. Öğrenci, veliler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren e-okul sistemi ile öğrencilerin devamsızlıkları, yazılı ve sözlü notları, haftalık ders çizelgesi, TEOG sonuçları ve karne ortalamalarına ulaşılmaktadır. E-okul sistemine giriş yapmak son derece kolaydır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden e-okul uygulamasına giriş yapılmalıdır. Uygulamaya girdikten sonra ekrana gelen menünün üst bölümündeki giriş bölümüne öğrenciye ait bilgilerin girilmesi gereklidir. Bu bölümde öğrencinin TC Kimlik Numarası ile okul numarası girilmektedir. Dolayısı ile öğrencinin bu bilgilerinin bilinmesi gereklidir. Bilgilerin girilmesinin adından giriş butonuna basılmaktadır.

E-OKUL NOT SORGULAMA

Sistemde e-okul not takibi imkanı da sunulmuştur. Öğrenci girişi ile birlikte en fazla ders notları sorgulanmaktadır. Bu sayede veliler okula gelmeye gerek görmeden çocuklarının tüm not bilgilerini öğrenebilmektedir. Üstelik bunu dönem dönem öğrenebilmektedir. Her veli, çocuklarının okuldaki durumları ile ilgili bilgi almak için sisteme giriş yaptıktan sonra not sorgulaması yapabilmekte ve güncel notları öğrenebilmektedir. Bilgi sorgulaması, öğretmenler tarafından yapılacak bilgi girişi sayesinde yapılmaktadır. Bu nedenle sistemin arka planındaki bilgi girişinin de düzenli olarak yapıldığı bilinmelidir. Sistemin kullanımı için herhangi bir ücretin alınmaması da sistemin çok daha işler hale gelmesini sağlamaktadır.

ÖĞRENCİ GİRİŞİ

E-okul öğrenci girişi ise öğrencilerin ve velilerin eğitim durumunu yakından takip etmek, ders bilgilerini öğrenmek için geliştirilmiştir. Öğrenci ve veliler aynı yerden giriş yaparak öğrencinin tüm bilgilerine ulaşabilmektedir. Ayrıca sistem üzerinden Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili bilgilere ve notlara da ulaşmak mümkün olmaktadır. Ayrıca TEOG sınavları sonrasında öğrencinin hangi liseyi kazandığı bilgisine de yine bu sistem üzerinden öğrenmek kolaydır. Bunun için öğrenci girişi yapılması yeterlidir. Girişin ardından sistemde özel bir menü açılmaktadır. Menü aracılığı ile seçimlerin yapılması sonrasında hem öğrenciler hem de veliler öğrencilerin eğitimdeki güncel durumlarını öğrenebilmektedir. Sistemde oluşturulan menülerde öğrencilerin ders notlarından devamsızlık durumlarına kadar seçim yapılabilmesi için özel bölümler geliştirilmiştir. Öğrenci girişi için öğrencilerin T.C Kimlik Numarası ile birlikte okul şifresini kullanmaktadır. Tüm öğrenciler için geçerli olan üyelik bilgilerinin öğrenci giriş ekranında girilmesiyle beraber sisteme erişim sağlanması mümkün olmaktadır. Kullanıcılar, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarların yanı sıra cep telefon ya da tablet bilgisayarlardaki uygulamaları kullanarak da sisteme giriş yapabilmektedir.

ÖĞRETMEN GİRİŞİ

Sistemde e-okul öğretmen girişi de bulunmaktadır. Sistemdeki öğretmen girişi uygulaması sayesinde öğretmenlerin tüm işlemleri yapabilmesi mümkündür. Sisteme giriş yapmak için istenilen bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi gereklidir. Bu bilgilerin girilmesinin ardından okulun yöneticisi tarafından belirlenen kullanıcı adının, “kullanıcı adı” yazan kısma girilmesi gereklidir. Bu işlemin yetine getirilmesinin ardından öğretmenin kendisinin belirlediği şifrenin de ilgili alana girilmesi gereklidir. Bu aşamanın da tamamlanmasının ardından öğretmenin sisteme girip istenilen tüm işlemleri yapabilmesi mümkün olmaktadır.

VELİ GİRİŞİ

E-okul giriş sisteminin amacı, verilerin çocukları ile ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağlamaktır. Bu sistemde öğrencinin sınavlarda aldığı notların yanı sıra devamsızlık bilgileri de yer almaktadır. Öğrenci velileri bu sayede çocuklarını okula gidip gitmediğini, hangi günler devamsızlık yaptığını, devamsızlığı günlerinin ne kadar olduğunu, yazılı ve sözlü sınavlarından aldığı notları, aldığı notlarla ne kadar başarılı olduğunu ve öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapıp yapmadığını, ayrıca ödevleri yaptıysa kaç puan aldığını çok rahat bir şekilde öğrenebilmektedir.

E-OKUL MOBİL UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bilgilendirme sistemi portalı, mobil cihazlara da uyumludur. Bunun için e okul mobil sistemine üye olunmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile mobil veli bilgi sistemindeki öğrenci servisine üye olanlar, çocuklarının devamsızlık bilgilerine, sınav sonuç bilgilerine, sınav tarihlerine, karne notlarına, diploma notuna, proje bilgilerine, kayıt alınması ve silinmesi ile ilgili bilgiye, *nakil bilgisine kolaylıkla ulaşma avantajına sahip olmaktadır.

E-OKUL SORGULAMA

E-okul sorgulama sistemi veliler, öğrencilerle ilgili gerekli olan birçok bilgiye ulaşabilmektedir. Özellikle sınav notları, devamsızlık, merkezi sınav başarıları ve nakil işlemleri gibi bilgiler, bu sistem üzerinden sorgulanabilmektedir. Sistem, bir öğrencinin okula kaydından mezuniyetine kadar olan bütün süreci kapsamaktadır. Bu sistem sayesinde veliler okul ya da öğretmenler tarafından kendilerine yapılan duyurulara ulaşabilmekte, ders programlarına ve derslere giren öğretmenlerle ilgili bilgilere de erişebilmektedir. Bu sistem, Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencileri velilerinin kullandığı bir sistemdir.

E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e okul, “Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri” kapsamında kullanıma açılmıştır. Ocak 2007’de hayata geçirilen sistem, okul yönetimi bilgi sistemidir ve web yazılımıdır. İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezun olmasına kadar olan tüm süreci kapsayan sistem, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

YILBAŞI TATİLİ

Her yıl olduğu gibi bu yılda Yılbaşı günü yani 1 Ocak günü tatil olarak kutlanacak. Bu yıl 01 Ocak 2018 tarihi pazartesi gününe denk geliyor. Bu vesileyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Yılbaşının pazartesine denk gelmesi sebebiyle hafta sonu plan yapanlar toplamda 3 gün izin yapmış olacak. 01 Ocak pazartesi günü okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

E-okul yazılı ve sözlü notları sorgulama ekranına ve e-Okul devamsızlık durumu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Milyonlarca öğrenci ve velinin kullandığı E-Okul VBS giriş ekranı açıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler haberimizde yer alan linkten giriş ekranına ulaşabilir TC. kimlik numarası ve öğrenci numaranızla yapmak istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Milyonlarca öğrenci 15 tatile az bir zaman kala 2.yazılı sınavlarını yaptılar. Bu dönemi iyi notlarla tamamlamak isteyenler e-okul sınav sonuçları ekranında 2.yazılı sınav sonuçları ve sözlü sonuçlarını merak ediyor.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bkanalığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.