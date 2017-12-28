Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto ne zaman çekiliyor? sorusu, son günlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Haftalardır devereden büyük ikramiye, 21 Aralık'ta da devrederek 14 milyon 866 bin TL rakamını da geçen Süper Loto'nun bu hafta 17-18 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Bayilerde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto'da kolon dolduran talihliler, Süper Loto saat kaçta çekiliyor sorusunun cevabını aramaya başladı. Daha evvel Süper Loto oynamayanlar bile büyük ikramiye rakamını görünce internetten ''Süper Loto tahmin, Süper Loto kuponu, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2017 ve Süper Loto nasıl oynanır'' sorularının cevaplarını aramaya başladı. Yeni bir ev, araba, arsa, yada ailesine güzel bir gelecek kurmak isteyenler Süper Loto'da bir kupon doldurarak Süper Loto oynadı. Süper Loto saat kaçta çekiliyor ve Süper Loto ne zaman çekiliyor sorularını sıkça soran talihliler, sayfamızı sürekli yenilemeniz yeterlidir... İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz....

28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Talihliler şimdiden Süper Loto bayilerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Süper Loto nasıl oynanır sorusunu soranlar bile son günlerde artış gösterdi. Süper Loto'da büyük ikramiyenin katlandığını görenler Süper Loto en çok çıkan sayıları merak ediyor. Daha evvel Süper Loto oynamayanlar bile Süper Loto oynamak için birbirleriyle yarışıyor. İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto ne zaman çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam yapılacak olan 532. hafta Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta 7. kez devrederek bu haftaya tam 14 milyon 866 bin 236 lira 33 kuruş ikramiyeyi devreden Süper Loto'da bu haftanın çekilişi büyük heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Süper Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve sonuçların açıklanması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarına erişim sağlayabilir. Öte yandan Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapması yeterlidir. Sitede yer alan Canlı Çekiliş butonu ile Süper Loto çekilişi canlı olarak izlenebilir. Süper Loto sonuçları resmi olarak duyurulduktan hemen sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Süper Loto çıkan sonuçlar (21.12.2017)

21 Aralık 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 07 - 27 - 35 - 36 - 40

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 531. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 7. kez devrederek 14 milyon 866 bin 236 lira 63 kuruş ikramiyeyi bu haftaya devretti.

Çekilişte 5 bilen 58 kişi 13 bin 808 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 173 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 107 bin 395 kişi de 13 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto oynadık, kazandık: Büyük ikramiye nereden alınır?



Süper Loto çekilileri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almak için hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması halinde ise ikramiye sonraki hafta verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkıp büyük ikramiyeyi verilene kadar ikramiye devreder.



Süper Loto en çok çıkan sayılar



Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.





Süper Loto nasıl oynanır?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Çekiliş kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Sayılardan 6 tanesi seçilip işaretlenerek, bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon için ücret ödenir.



Çekilişlerde ikramiye kazananların bir yıl içinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, yırtılmış biletlere de ikramiye ödenmez. Talihlilere ikramiye ödenebilmesi için çekilen sayılar, bilet güvenlik numarası, bilet arka yüzündeki seri numaranın açık olarak okunması gerekir.

Milli piyango bağımlılık yapıyor mu?

Kişinin dopaminini artıran şeylere yöneldiğini belirten Dilbaz, “Bir şey ne kadar hızlı dopamini yükseltirse o kadar bağımlı oluyoruz. Sigaranın en önemli tarafı bu. Kumar bağımlılığı gibi davranış bağımlılıklarında da aynı durum var, beyin ödül kazandıkça dopamin salgılıyor ve mutlu oluyor. Milli Piyango o yüzden bağımlılık yapmıyor çünkü bilet aldıktan sonra çıkması için günlerce beklemek gerekiyor” dedi.

Süper Loto saat kaçta çekiliyor? sorusu birçok kesim tarafından merak ediliyor. Süper Loto haftalardır devrederken büyük ikramiye de giderek katlandı. Süper Loto'da ikramiye rakamı büyüyünce zengin olmak isteyenler Süper Loto oynayarak hayallerine ulaşmak istiyor. Peki Süper Loto ne zaman çekiliyor? İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar... Süper Loto ne zaman çekiliyor? sorusu, son günlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Haftalardır devereden büyük ikramiye, 21 Aralık'ta da devrederek 14 milyon 866 bin TL rakamını da geçen Süper Loto'nun bu hafta 17-18 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Bayilerde uzun kuyruklar oluşturarak Süper Loto'da kolon dolduran talihliler, Süper Loto saat kaçta çekiliyor sorusunun cevabını aramaya başladı. Daha evvel Süper Loto oynamayanlar bile büyük ikramiye rakamını görünce internetten ''Süper Loto tahmin, Süper Loto kuponu, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2017 ve Süper Loto nasıl oynanır'' sorularının cevaplarını aramaya başladı. Yeni bir ev, araba, arsa, yada ailesine güzel bir gelecek kurmak isteyenler Süper Loto'da bir kupon doldurarak Süper Loto oynadı. Süper Loto saat kaçta çekiliyor ve Süper Loto ne zaman çekiliyor sorularını sıkça soran talihliler, sayfamızı sürekli yenilemeniz yeterlidir... İşte 28 Aralık Süper Loto sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz....