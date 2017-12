Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac sorgulama TC ile ve hac kurası 2018 sonuçları bu haberde yer alıyor. 2018 yılında hacı olmak ve kutsal topraklara gitmek için Diyanet hac kura çekilişine dâhil olanlar, hac kura çekiliş sonuçlarını merak içerisinde bekliyor. Bu akşam açıklanması beklenen Diyanet hac kura sonuçları sorgulama işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Hac sorgulama TC kimlik no ile gerçekleştirilecek olup; Diyanet hac kura sonuçları sorgulama işlemlerini buradan halledebilirsiniz. Ancak son gelen bilgilere göre; hac kura sonuçları bu akşam açıklanmayacak. Hac kurası çekilişi 2018 sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden an be an aktarılacak. Hac kur sonuçları 2018 ve Diyanet hac kura sonuçları sorgulama işlemleri için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterlidir.

HAC KAYIT SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT SONRASI BELGE TESLİM ETMEYENLERİN MÜRACAATI KABUL EDİLMEYECEK

Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

MÜRACAAT EDERKEN BU KURALLARA DİKKAT

Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

Talepleri halinde engelli vatandaşlar hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabileceklerdir.

Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak olup,

12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyeceklerdir. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynler 0-6 yaş arası çocuklarını istemeleri halinde beraberlerinde hacca götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca götüremeyeceklerdir.

Ön kayıt esnasında ayrı ayrı yerlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların kesin kayıt esnasında mahremiyet birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanmayacaktır.

2018 yılında ilk defa ön kayıt yaptıranlardan daha önceki yıllarda ön kayıtları bulunanların kuraya birlikte katılmayı istemeleri halinde 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerince birleştirmeleri yapılacaktır.

Önceki yıllarda hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek olup, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

Önceki yıllarda herhangi bir belge ibraz etmeden vekâleten hacca gittiklerini belirten vatandaşlardan kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

14-Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

GEÇTİĞİMİZ YIL KAYIT YAPTIRANLAR YENİLEME YAPACAK

2017 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin kayıtları 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlıkça yenilenecektir.

Kaydı yenilenenlerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, hac konaklama tercihlerinde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

Önceki yıllarda ön kayıtları bulunanlardan, 2017 yılında kayıtlarını yenilememeleri sebebiyle hac kurasına katılamayanların, 2018 yılı hac kurasına dahil olabilmeleri için ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücreti yatırmaları halinde kayıtları önceki kura kat sayıları dikkate alınarak güncellenecektir.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Diyanet hac kayıt sonuçları açıklar açıklanmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

21 Aralık Perşembe günü alınmaya başlayan 2018 Hac kayıtları için son gün 29 Aralık olarak belirlendi. “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, belirtilen bankalara ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra, Müracaatlarını Başkanlığın “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.