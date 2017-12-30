Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilo nasıl veririm? Kolay kilo vermenin yollar nedir? Sağlıklı nasıl kilo veriririm? Kış mevsiminin gelmesi ile çoğu vatandaşımız sürekli yemek yiyor ve kilo alıyor. Farkına varanlar ise büyük pişmanlık duyup kilo vermenin yollarını arıyorlar. Biz de sizler için diyetisyen Aysun Sarın'a kilo vermenin sırlarını sorduk. Sarın 20 madde ile kolay kilo vermenin tüyolarını açıkladı. Kilo nasıl veririm? Kolay kilo vermenin yolları nedir? Sağlıklı nasıl kilo veririm diye arayış içinde olanlar bu haber tam sizin için! İşte kilo vermenin tüyoları

KİLO NASIL VERİRİM?

Kilo vermek için düzenli egzersiz ve sağlıklı bir beslenme planı gerekmekle birlikte, küçük değişikliklerle de uzun vadede kilo vermek mümkündür.Diyetisyen Aysun Sarın bunları 20 maddede sıraladı.

1) Yavaş yiyin. Bir yemek yedikten sonra tokluk sinyali 20 dakika sonra beyne gittiği için, yavaş yiyip iyi çiğnemek, daha az besin tüketmenize, dolayısıyla daha az kalori alımına ve aynı zamanda iyi sindirmenize neden olacaktır.

2) Rafine tahıllar yerine tam tahılları kullanın. Tam tahıllar, rafine edilmiş beyaz un ile yapılmış ürünlere göre lif, B grubu vitaminler, demir, magnezyum ve manganez açısından daha zengindir. Tam tahıllardaki lif, tip2 diyabet, kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltmaktadır.

3) Protein alımınızı artırın. Proteinli besinler yeni doku yapımı için gerekli ve uzun süre tok tutmaya yardımcıdır.

4) Yeterli miktarda su için. Her bireyin su ihtiyacı farklıdır. İhtiyacınız olan su miktarını uzmanınıza hesaplatıp, mutlaka tüketin.

5) Sağlıklı yağları kullanın. Bitkisel yağlar olarak adlandırılan ayçiçek, mısırözü, soya yağı, kanola yağı gibi yağlar yüksek ısı ile çok işlem gördüğünden dolayı ve omega-6 oranının yüksek, omega-3 oranının daha düşük olması sebebiyle vücutta inflamasyonu artırır, bu da kronik hastalıkların oluşumuna sebep verir. Sağlıklı yağlar; sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve avokadodaki yağdır.

6) Yemeğe önce salatayla başlayın. Başta tüketilen salata midede doluluk oluşturacağından ana yemek porsiyonunuzu daha az tüketmenizi sağlayacaktır.

7) Mümkünse her kahvaltıda yumurta yiyin. Yumurta örnek protein kabul edildiğinden çok önemli bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.

8) Meyve suyu, şekerli içecekler içmek yerine meyvenin kendisini yiyin.

9) Küçük tabaklarda yemek yiyin. Yapılan araştırmalarda, büyük tabaklarda yemek yiyenlerin, küçük tabakta yiyenlere göre %30 oranında daha çok yemek yedikleri tespit edilmiştir.

10) Restoranda salatanızı sossuz isteyin. Zeytinyağınızı kendiniz 1 tatlı kaşığı kadar koyun.

11) Kızartma yerine ızgara ve fırında pişirme yöntemlerini uygulayın.

12) Evde daha çok yemek pişirmeye başlayın. Evde yapacağınız sağlıklı yemekler, dışarda yediklerinize göre kalori anlamında çok daha düşük olacaktır.

13) İyi uyuyun. Uykunuzun kaliteli ve yeterli olması, kalori alımını ve kiloyu etkilemektedir. Uyku, glikoz metabolizması, immün fonksiyon, konsantrasyon, verimlilik ve atletik performansta çok etkilidir.

14) Kahvenizi sade için. Filtre kahve, ,espresso, americano gibi kahveleri şekerli, kremalı, hatta şuruplu içtiğinizde alınan kalori oldukça yükselmektedir. Neredeyse 1 porsiyon tatlıdan alınan kaloriye eşdeğer hale gelmektedir. Kahvenizi ya sade ya da az sütlü olarak içmeyi deneyin.

15) Alışverişe, alışveriş listesi olmadan çıkmayın. Alışveriş listeniz olmadığında, planladığınız alışverişin dışında abur cubur gıda satın alabilirsiniz.

16) Daha aktif olun. Düzenli spor yapamasanız da, kısa mesafe yolları yürüyerek katedin, evde 15 dakika dahi olsa egzersiz yapın. Bunun için internet üzerinden zumba videolarını kullanabilirsiniz.

17) D vitamini, B12 vitamini, omega-3 ve gerekiyorsa multivitamin takviyesi yapın. Kan tahlillerinizi kontrol ettirerek, eksik olan vitamini ek olarak almaya özen gösterin. Bu vitaminlerin eksikliği kilo alıp vermede de etkilidir.

18) Kızartma patates yerine, az zeytinyağı ile fırınlanmış patates tüketin.

19) Diyet ürünler konusunda dikkatli olun. Her diyet ürün düşük kalorili demek değildir ve bol porsiyon tüketilmemelidir. Mutlaka paketin kaç gram ve kaç kalori olduğunu kontrol edin.

20) Tüm bunları yaparken derin nefesler almayı, hayatı farkındalık ve mutlulukla yaşamayı unutmayın.