2018 asgari ücret net bin 603 TL olarak açıklandı. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yeni asgari ücret zammı açıklandıktan sonra milyonlarca işçi, asgari geçim indirimi ne kadar diye sorgulamaya başladı. Asgari ücretin içinde AGİ var mı? Yeni asgari ücrete AGİ dahil mi? 2018 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...



2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI



Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL olarak açıklandı.







Ayrıca yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:

"Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"





2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR? (AGİ HESAPLAMA)



Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının,



işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.



AGİ NASIL HESAPLANIR? (2018 AGİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN)







AGİ İLE BERABER 2018 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.







2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - AGİ NE KADAR OLDU?

Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen asgari ücret konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ediyor. Fakat, Bakan Sarıeroğlu asgari ücret açıklamasında AGİ hakkında açıklamada bulunmadı. AGİ ile ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

Kim ne kadar AGİ alacak? Buna göre ücret tutarları şöyle oluştu:

Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira

Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira

Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira

Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira

Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira







2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?



2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi)

Brüt Ücret

1777,50

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1510,88

Gelir Vergisi

226,63

Damga Vergisi

13,49

Kesintiler Toplamı

506,75

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

133,31

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

1404,06



AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.



Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanabilir?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanamaz?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.