Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango Yılbaşı 2018 çekilişi heyecan içerisinde bekleniyor. Yeni yıla girerken Türkiye’de vatandaşlar yeni yılı konserde, restoranda, yakınlarıyla birlikte ya da evde beklerken; kimisi ise Milli Piyango bileti alıp, Milli Piyango yılbaşı çekilişini sabırsızlıkla bekliyor. Haftalardır haberlere konu olan bilet gişeleri, herkes tarafından ilgi ile takip edilmiş; Milli Piyango yılbaşı çekilişine dâhil olmak ve büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen milyonlarca insan gişelerin önünde kilometreleri bulan uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yeni yıla beklerken dakikalar kala belli olan Milli Piyango büyük ikramiye sonuçları, Milli Piyango tam liste, Milli Piyango bileti sorgulama ekranı www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlanacak. Yeni bir hayat, bir ev, bir araba ya da çocuklarına/ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için Milli Piyango yılbaşı 2018 çekilişine katılarak bir bilet alan talihliler, Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini, Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam listesine sizler için derlediğimiz bu haberimizden de ulaşabilirsiniz. Anbean bu sayfayı takip edebilir, kısa aralıklarla yenilemeniz gerekmektedir. Zira www.millipiyango.gov.tr adresinden aktarılacak olan Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz burada da yer alacak. 61 milyon TL olan büyük ikramiyenin hayalini kuranlar; piyango gişelerinin önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. Toplamda 350 milyon TL olan ikramiye bedeline sahip olacak talihlilerden kimisi, Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerine ve Milli Piyango tam listesinden aldıkları biletleri sorguladıktan sonra biletlerine çıkan ikramiyeleri kontrol edecek.

Milli Piyango yılbaşı 2018 çekilişi, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranına aşağıda belirttiğimiz ve yönlendirileceğiniz www.millipiyango.gov.tr adresinden ulaşacaksınız. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılacak. Milli Piyango ile hayallerine ulaşamaya çalışanlar Milli Piyango bilet sorulama, Milli Piyango tam listeye buradan ulaşacak.

Milli Piyango yılbaşı 2018 çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve bilet sorgulama işlemlerinizi buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı 2018 çekilişi için bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango çekilişinde tam, yarım ve çeyrek olarak üç bilet çeşidi bulunur. Tam bilet fiyatı 60 lira, yarım bilet fiyatı 30 lira e çeyrek bilet fiyatı 15 liradır. Biletlerin tamamının satılması halinde bilet satan bayiler, Milli Piyango İdaresi’nden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına talihlilere ikramiye ödenmesi karşılığında da bayiler 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi alacak. Başbayiler aracılık komisyonu olarak yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira alacaklar. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, bayilere ve başbayilere 76 milyon liraya yakın gelir sağlayacak. Hazine kasasına ise çekiliş sonucunda 149 milyon lira girecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam liste

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2017 senesinin son dakikarı itibarıyla gerçekleşir gerçekleşmez; turkiyegazetesi.com.tr adresinden yayınlanacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde ne kadar ödül dağıtılacak?

Büyük ikramiye dışında ikinci büyük ikramiye olarak 10 milyon lira verilecek. Yılbaşı gecesinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet bin lira verilecek. Bu ikramiyeler dışında; bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı gecesi büyük ikramiyeyi kaçıranlar 63 kişi teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira alacak.

Milli Piyango son 10 yılbaşı ikramiye tutarları

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde her yıl büyük ikramiye arttırılır. 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira, 2009’da 30 milyon lira, 2010 yılında 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014 yıllarında 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira ikramiye verildi. Geçen yıl 60 milyon lira verildi, bu yıl ise büyük ikramiye olarak 61 milyon lira kazanacak talihliye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı 2018 ikramiyesi ile neler alınır?

Bir çok kişi 2018 yılbaşı gecesi için zengin olma hayalleri kuruyor. Peki 61 milyon liralık büyük ikramiye ile neler yapılır, kaç daire, kaç uçak, kaç yat alınır? İşte uç uca eklendiğinde Ankara'dan Atina'ya yol olan 61 milyon liranın satın alabileceği şeyler; 2018 yılbaşı büyük ikramiyesiyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6 adet, Ferrari'den 21 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

UÇ UCA EKLENİNCE ANKARA'DAN ATİNA'YA

İkramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye ulaşıyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 500 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 455 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı : Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.