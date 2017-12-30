Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız burada. Milli Piyango yılbaşı çekilişini birçok kesim heyecan içerisinde beklerken; Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun cevabını arıyor. 2017 yılının sonuna girilirken; Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı zamanlar kaldı. Bir bilet alarak Milli Piyango büyük ikramiye çekilişine dâhil olan talihliler, Milli Piyango yılbaşı çekilişini canlı olarak takip etmek istiyor. Toplamda 350 milyon TL, büyük ikramiye ise 61 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi, sahibini bulana kadar herkes; aldığı biletlere isabet edecek ikramiye miktarını merak ediyor. Büyük ikramiye 61 milyon TL’nin sahibi olmayı hayal edenler ise yeni bir ev, yeni bir hayat, geleceğini daha iyi şekilde inşa etmenin planlarını yapıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun cevabı…

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi merak ettiklerinizi burada derledik. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılacak. Siz de eğer Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun cevabını arıyorsanız haberimize göz gezdirmeniz yeterlidir…

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2018 saat 23:00 - 23:05 arasında amorti çekilişi yapacak. İkramiye tutarı 60: Türk Lirası olarak belirlendi. 500 bin Türk lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:05’te başlıyor, 23:10’da sona eriyor. 1 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:10’dabaşlıyor, 23:15’te sona eriyor. 2 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:15’te başlıyor, 23:20’da sona eriyor. 5 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:20’de başlıyor, 23:25’te sona eriyor. 10 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:25’te başlıyor, 23:30’ta sona eriyor. 60 milyon Türk Lirası çekilişi saat kaçta: 31 Aralık’ta saat 23:30’ta başlıyor, 23:45’te sona eriyor.

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ BİLETİ (ÇEYREK YARIM TAM) NE KADAR?

Tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.

EN ÇOK ÇEYREK BİLET SATILIYOR

Yaklaşan 2018 için çok sayıda kişinin umudu milli piyango biletleri oldu. İzmir’de de satılmaya başlanan ve 61 milyon liralık büyük ikramiye biletlerine henüz yeterli ilgi gösterilmedi. Birçok bayi geçen yıla oranla satışların düşük olduğunu söyledi. Kredi kartıyla satış yapan bayiler tercihi oldu. Büyük ikramiyenin en çok çıktığı çeyrek bilet satışları, yarım ve tam biletlerden fazla oldu. Sürekli bilet alan vatandaşlar ise yılbaşı için seri bilet almayı tercih etti.

BÜYÜK İKRAMİYE İLE NELER YAPILABİLİR?

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Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor.

61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.

203 DAİRE, 38 BİN BİLEZİK

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Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.

61 LÜKS YAT, 21 FERRARİ OTOMOBİL, 10 BİN İPHONE X

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Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 21 adet Bugatti Veyron'dan 6 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor.

10 BİN iPHONE X ALINABİLİR

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İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor.

Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek.

Elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor.

En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.