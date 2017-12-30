Edinilen bilgiye göre, Ağrı-Hamur arasında meydana gelen kazada 04 DD 003 plakalı otomobil ile 63 N 1602 plakalı tır dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı’da kaza: 1'i bebek 4 ölü, 1 yaralı
30.12.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Ağrı,kaza,yaşam haberleri,
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