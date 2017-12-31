Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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MİLLİ PİYANGO SORGULA - MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - TIKLA ÖĞREN

MİLLİ PİYANGO SORGULA SONUÇLARI - BİLETLERİN YÜZDE 99'U SATILDI

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi. Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü. 26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.

MİLLİ PİYANGO SORGULA - MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Bilet fiyatları ise değişmedi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALAR

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde "3" rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde "3" rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. "3"ü izleyen "6" ve "7" rakamları 13'er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, "5" rakamı 11 kez, "1", "2" ve "9" rakamları ise 10'ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango'nun Yılbaşı çekilişlerinin en "talihsiz" rakamı ise '0' oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5'inde "0" rakamı yer aldı.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773