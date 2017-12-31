Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 2018 yılbaşı amorti kazanan numaralar, 2018 MPİ yılbaşı amorti sonuçları neler, 2018 MPİ yılbaşı bilet sorgulama, amorti nasıl olur? sorularının cevapalrı bu haberde. Yeni yıl ve 31 Aralık 2017 yılbaşı piyango çekilişi heyecanı bu gece yaşanacak. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Peki Milli Piyango'da büyük ikramiyenin çekilişleri saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm merak edilenler için haberimizi inceleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde amortiler, diğer büyük ikramiyeler ile 61 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişleri, saat 23:00 – 23:45 arasında yapılırken, saat 19:00’dan itibaren basın mensupları da çekilişlere katılarak ses ve görüntü alabilecekler. 26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.

MİLLİ PİYANGO 2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

- 23:00 - 23:05'de 1 kürede 60 TL olan amorti ikramiyesi,

- 23:05 - 23:10'da 7 kürede 500 bin TL,

- 23:10 - 23:15'de 7 kürede 1 milyon TL,

- 23:15 - 23:20'de 7 kürede 2 milyon TL,

- 23:20 - 23:25'de 7 kürede 5 milyon TL,

- 23:25 - 23:30'da 7 kürede 10 milyon TL

MİLLİ PİYANGO 2018 ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çekiliş TRT'den ve Milli Piyango'nun sitesinden canlı yayınlanacak. Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Bilet fiyatları ise değişmedi. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.

YILBAŞINDA TOPLAM KAÇ PARA DAĞITILACAK?

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak. 31 Aralık 2017'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE EN ŞANSLI İL

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul. 10 yıldır yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde "3" rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde "3" rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. "3"ü izleyen "6" ve "7" rakamları 13'er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, "5" rakamı 11 kez, "1","2" ve "9" rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango'nun Yılbaşı çekilişlerinin en "talihsiz" rakamı ise "0" oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde "0" rakamı yer aldı.

YILBAŞINDA KAZANAN ÇIKMAZSA NE OLACAK?

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.

SON 10 YILDA İKRAMİYELER NE KADAR ARTTI?

Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

BÜYÜK İKRAMİYE DOLAR BAZINDA AZALDI

Büyük ikramiye TL bazında 1 milyon lira artarken, dolar bazında eridi. Geçen yıl 31 Aralık'ta büyük ikramiye dolar bazında 17,04 milyon dolardı. Bugünkü kurla (3,89) hesaplandığında büyük ikramiye yaklaşık 15,7 milyon dolara denk geliyor. Bu da büyük ikramiyenin dolar bazında 1,34 milyon dolar azaldığını ortaya koyuyor.

BÜYÜK İKRAMİYE İLE NELER YAPILABİLİR?

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor. 61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.

203 DAİRE, 38 BİN BİLEZİK

Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.

6 BUGATTİ VEYRON, 21 FERRARİ OTOMOBİL, 61 LÜKS YAT, 10 BİN iPHONE X...

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Ferrari'den 21 adet Bugatti Veyron'dan 6 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor. Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

BİN ADET BITCOIN VE 255 TESLA ALINABİLİR

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye ile son günlerde gündemin tepesinde yer alan dijital para Bitcoin'den bugünkü kurlarla yaklaşık 1.000 adet alınabilecek. Ayrıca elektrikli otomobil Tesla'nın Model S'inden 255 adet, 223 bin 443 adet çeyrek altın, 111 bin 721 adet yarım altın, 57 bin 656 adet Cumhuriyet altını, 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik alınabiliyor. En büyük hayaller sıralamasında ilk üçten hiç kopmayan ev satın almak isteyen talihli ise İstanbul'da 3 milyon liralık 20 lüks villa satın alınabilecek.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.