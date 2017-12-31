Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı çekiliş sonuçları 2018 yılına damga vuruyor. Milli Piyango idaresi tarafından her yıl başı dağıtılan büyük ikramiye bu sene tam 61 milyon TL. Milli Piyango bileti alarak büyük ödülü kazanmak isteyenler, yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz; Milli Piyango sıralı tam liste, Milli Piyango bilet sorgula ve yılbaşı çekiliş sonuçları gibi detayları arıyor. Haftalar öncesinden bilet gişelerinde oluşan uzun kuyruklar haberlere konu olmuş ve Milli Piyango bileti alarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen talihliler, Milli Piyango bilet sorgulama, Milli Piyango sıralı tam liste ve yılbaşı çekiliş sonuçlarını heyecan içerisinde takip ediyor. Yeni bir ev, bir araba veya ailesinin geleceğini daha iyi bir hayat üzerine kurmayı hayal edenler; büyük ikramiyenin kendi biletlerine vurup vurmadığını Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz. Milli Piyango sıralı tam listeyi kontrol ederek veya Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirerek yapacak. İşte yılbaşı çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve bilet sorgulama işlemleri...

2018 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Pazar akşamı (bugün) Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. 1000, 2000 ve son 5 rakamına göre gibi küçük ikramiyelerin çekilişi gün boyunca sürecek. Asıl merak edilen 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 23.30 ile 23.45 arasında gerçekleşecek. Çekiliş başladı.

Diğer ikramiye çekilişlerinin saatlerini şöyle olması bekleniyor.

10 milyon liralık ikramiye 23.25,

5 milyon liralık ikramiye 23.20,

2 milyon liralık ikramiye 23.15,

1 milyon liralık ikramiye 23.10,

500 bin liralık ikramiye 23.05,

Amorti çekilişi 23.00.

BÜYÜK İKRAMİYE

Büyük ikramiye 61 milyon lira... Büyük ikramiye için çekiliş gece yarısına yakın saatlerde olacak.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.