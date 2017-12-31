Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 canlı izle linki ile ilgili aradıklarınız burada. O Ses Türkiye, yılbaşına özel çok güzel bir programla ekranları başındaki insanlara keyifli anlar yaşatıyor. TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın modorotörlüğünde yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programını canlı izlemek için haberimizde bulunan linke tıklamanız yeterlidir. Yıldız Tilbe, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Hadise'nin jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye yılbaşı özel programına sürpriz jüriler de eşlik ediyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Cem Yılmazi ve Ozan Güven de bulunuyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel çekilişi canlı yayın linki...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2018'DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK ?

Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural,Erkan Petekkaya,Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. Ayrıca, Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.