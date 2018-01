On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? (1 Ocak 2018) | MPİ On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? (1 Ocak 2018) | MPİ On Numara çekiliş sonuçları

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara sonuçları belli oldu. Şansını MPİ oyunlarında arayan vatandaşlar için haberimizde 01.01.2018 tarihinde gerçekleşen On Numara çekiliş sonucunu yayınlıyoruz. İşte şanslı numaralar...

On numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi bu haftanın büyük ikramiye miktarını 265 bin TL olarak belirledi. Milli Piyango İdaresi (MPİ), her Pazartesi noter huzurunda internet üzerinden yapılan canlı yayında On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. On Numara 80 rakamdan 10 rakam seçilerek oynanıyor.İşte 1 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları… ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN On Numara’da bugün 804’üncü hafta çekilişi düzenlenecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 4 talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Talihliler tam 77 bin 603 lira 25 kuruş aldı. Büyük ikramiye kazananların; Bartın, Ankara’nın Sincan, Artvin’in Hopa ve İzmir’in Narlıdere ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Çekilişte talihlilere kazandıran sayılar; 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 oldu. ON NUMARA NASIL OYNANIR? 18 yaşından küçük olanlar, çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu 1’den 80’e kadar olan sayıların bulunduğu kolonlardan oluşur. Her kolonda 10 sayı işaretlenir. Doldurulan her kolona ücret ödenir. Çekilişlere istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir. Kupondaki çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı sayılar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. Çekiliş ile talihliler verilecek ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılattan hesaplanır. Çekilişte büyük ikramiye için 10 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki hafta verilmek üzere devreder. On Numara’da elde edilen gelir, kanun çerçevesinde çeşitli faaliyetler için aktarılır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Türkiye’nin tanıtımı ve Olimpiyat Oyunları aktarım yapılan yerlerdir.

Etiketler : on numara,mpi on numara,on numara 1 ocak sonuçları,on numara 1 ocak sonuçları,1 ocak 2018 on numara sonuçları açıklandı,