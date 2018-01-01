Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

İran'daki protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti



İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra hayatını kaybetti.Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

5 protestocu hayatını kaybetti



Öte yandan, İsfahan eyaletindeki rejim karşıtı gösterilerde 5 protestocu hayatını kaybetti.