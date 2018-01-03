Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 emekli maaşı ve memur maaşı zam oranları belli oldu. Üç milyon memur ve 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 2018 maaş zam oranları, enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli oldu. Peki memur maaaşı zammı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte 2018 emekli maaşı ve memur maaşı zammı hakkında detaylar.



ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU (2018 MEMUR ZAMMI, EMEKLİ MAAŞI ZAMMI)

TÜFE aralık ayında yüzde 0,69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11,70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyordu.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Açıklamanın ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı oranı da belirlendi. İşte memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak 2018 zammı.

TUİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI VE MEMURA ZAM NE KADAR OLDU?

Buna göre memur ve emekliler,1,69 oranında ek zam alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

2018 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.