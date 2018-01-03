Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul yeni bölümü neden yayınlanmadı? gibi sorunun cevabını merak ediyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. TRT 1 ekranlarında her çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Diriliş Ertuğrul 101. bölümü bu akşam yayınlanmadı. Ekranları başında diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler ise ''Diriliş yeni bölümü neden yayınlanmadı, Diriliş 101. bölüm neden yok ve Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?'' sorularına cevap arıyor. 3 Ocak Çarşamba günü yayınlanması beklenen Diriliş Ertuğrul 101. bölümü maalesef ki yayınlanmayacak Diriliş Ertuğrul 101. bölümü haftaya çarşamba yani 10 Ocak tarihinde yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak içerisinde sorgulanırken TRT'den bir açıklama geldi. TRT, Diriliş Ertuğrul 101. bölüm neden yayınlanmadı sorusuna karşın yazılı bir açıklama yaparak, ''Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.'' ifadelerini kamuoyuyla paylaştı.

Diriliş Ertuğrul bölümlerini ve dizi hakkında merak ettiğiniz detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YENİ BÖLÜM 10 OCAK'TA

Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?