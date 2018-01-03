Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Ocak 2018 akşamı belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her çarşamba günü düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saatlerinden itibaren belli olacak. Şans Topu kolonlarını doldurup gişelerde uzun kuyruklar oluşturan talihliler, Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasını bekleyecek. Şans Topu çekiliş sonuçları ise bu sayfadan anbean aktarılacak. İşte 3 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları...

3 Ocak 2018 Şans Topu sonuçları öğrenmek için tıklayın

ŞANS TOPU 3 OCAK 2018 SONUÇLARI

Şans Topu 3 Ocak çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ŞANS TOPU 27 ARALIK SONUÇLARI

Şans Topu sonuçlarında bu hafta 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler Eskişehir / Odunpazarı - Kocaeli / İzmit'ten çıktı. Şanslı talihliler 360.891,50 TL'nin sahibi oldu.

6, 8, 25, 28, 33 + 5

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.