Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Aralık 2017 tarihinde yapılan ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 itibarıyla açıklandı. Sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçlarını sorgulama ekranına nereden ulaşacağını ve ehliyet sınav sonuçlarını nasıl öğreneceğini merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığının resmî sitesi olan meb.gov.tr adresinden ehliyet sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 70 sınır puanı elde eden adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazandı. 70 ve üzeri puan alan adaylar, direksiyon sınavı ne zaman sorusunu da sormaya başladı. Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından direksiyon sınavının yaklaşık 15 gün sonra yapılacağı öğrenildi.

23 Aralık ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için tıklayın

23 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklandı

Ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinde erişime açıldı. Sorgulama için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.

Ehliyet sınavından geçenler için direksiyon sınavı ne zaman yapılacak

Ehliyet sınav sonuçlarını bekleyen sürücü adayları, bir yandan da ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, "direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

– Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

– Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

– Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

– Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

– Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

– Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

– Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1’e takarak kalkışınızı yapınız.