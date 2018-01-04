4 Ocak 1985 doğumlu olan milli oyuncu, bugün 32 yaşına bastı. Bu anlamlı gün dolayısıyla siyah beyazlı kulüp de sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, “İyi ki doğdun Gökhan Gönül. Nice mutlu yıllara” denildi.
Gökhan Gönül 32 oldu
04.01.2018 - 09:13 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın başarılı sağ beki Gökhan Gönül, bugün 32 yaşına girdi.
Etiketler : Gökhan Gönül,doğum günü,
533472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/533472.aspx
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