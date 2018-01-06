Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın her cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto bu akşam çekilecek. Her hafta olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayaliyle yanıp tutuşanlar, Sayısal Loto oynayarak bir şans elde ettiler. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına buradan ulaşacaksınız.

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

6 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 533. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO'DA NE OLDU?

2017 yılının son şans oyunu çekilişi Sayısal Loto idi. 30 Aralık 2017 Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde bir talihli altı bilerek yeni yıla milyoner olarak girdi. 30 Aralık Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 759 bin 551 lira olarak belirlendi ve büyük ikramiyenin bir kişiye çıktığı öğrenildi. Bodrum Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi'nde bulunan bayiden oynandığı öğrenilen büyük ikramiyenin kime çıktığı ilçede merak konusu oldu.

30 Aralık 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile 3, 6, 19, 35, 38, 41 rakamlarını tutturan talihli 1 milyon 759 bin 551 Türk Lirasının sahibi oldu.